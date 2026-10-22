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Eventi in Umbria
22 ottobre 2026
2 min di lettura
Flavia Pagliochini

Ad Assisi al via Unto: l'olio protagonista di tante iniziative

Scopri Unto ad Assisi: olio extravergine, visite UNESCO, degustazioni e cultura dal 25 ottobre al 28 novembre. Vivi l'autunno umbro. Clicca per saperne di più!

Ad Assisi al via Unto: l'olio protagonista di tante iniziative

Tutto pronto ad Assisi per Unto, manifestazione dedicata all’olio extravergine di oliva appena franto e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

L’iniziativa – promossa dal Comune di Assisi, in collaborazione con Pro loco e realtà associative – è in programma dal 25 ottobre al 28 novembre, con visite guidate al patrimonio UNESCO, degustazioni con esperti del settore, convegni, mostre, trekking e passeggiate culturali, concerti, laboratori, oltre alle immancabili visite gratuite ai frantoi, in cui vivere l’emozione della spremitura e dell’assaggio dell’olio nuovo in bruschetta.

Tra le iniziative principali, dal 28 ottobre al 1° novembre, in Piazza del Comune, mostra mercato dedicata a olio extravergine e prodotti agroalimentari tipici umbri, con protagoniste 22 aziende agricole del territorio. Negli stessi giorni (30 ottobre -1° novembre), la navetta di UNTO porterà gratuitamente gli avventori alla scoperta di alcuni frantoi del territorio, dove sarà possibile vedere come avviene la spremitura delle olive e assaggiare l’olio appena franto. Fra il 28 ottobre e il 1° novembre, 11 ristoranti di Assisi, in collaborazione con Confcommercio, proporranno menù e degustazioni speciali dedicati all’oro verde. Sempre nell’ultimo week end di ottobre, nella Galleria Le Logge, in Piazza del Comune, c’è “L’Inatteso”, mostra di Roberto Carli, detto Fuderno; e nlla stessa location, il 31 ottobre alle 16, letture d’autunno dedicate a bambini e ragazzi, a cura della biblioteca comunale di Assisi. Con Opera Laboratori, il 31 ottobre, alle 12.00, visita guidata alle Domus Romane di Assisi e il 1° novembre, alle 11.00, alla mostra “Franciscus, Fratello in Arte” di Michelangelo Pistoletto, alla Rocca Maggiore di Assisi.Il primo novembre, alle 11.00 in Sala della Conciliazione del palazzo comunale, in collaborazione con Coldiretti, ci sarà un appuntamento speciale: l’assegnazione del “Premio Falchetti”.

Oggi (22 ottobre) Castelnuovo con “Autunno nel piatto”, in scena fino al 25 ottobre; sempre domenica a Costa di Trex anche “Andar per laghetti”. Altre iniziative sono in programma nei weekend successivi a Tordibetto, Palazzo Mora e Beviglie, a Santa Maria degli Angeli, a Torchiagina, a San Vitale (Viole) e a Petrignano il 22 novembre, per chiudere poi a Capodacqua. 


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Assisi

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Unto Assisi olio extravergine eventi Umbria degustazioni olio mostra mercato frantoi Assisi autunno in Umbria

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