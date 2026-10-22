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22 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Ennesima truffa del finto carabiniere, inseguimento nei campi e due arresti

Presi a Schiavo di Marsciano un 44enne e una 18enne dopo un rocambolesco inseguimento. I militari recuperano il bottino da 5.000 euro e lo restituiscono al 72enne

Ennesima truffa del finto carabiniere, inseguimento nei campi e due arresti

Prima l'inganno telefonico al pensionato spacciandosi per uomini dell'Arma, poi la fuga a rotta di collo finita fuori strada tra i campi e infine l'arresto. I carabinieri di Todi e Marsciano, hanno tratto in arresto in flagranza di reato una coppia in trasferta – un 44enne e una 18enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine – con le accuse di truffa aggravata in concorso, fuga pericolosa all’alt e resistenza a pubblico ufficiale.

La trappola al 72enne e il bottino da 5.000 euro

Tutto è partito dalla frazione di Schiavo (Marsciano) con la segnalazione di un'auto a noleggio sospetta. I militari, intercettato il veicolo, hanno ricostruito in tempo reale quanto accaduto soltanto pochi minuti prima: i due avevano contattato un 72enne del posto al telefono, fingendosi carabinieri. Prospettando guai giudiziari per un congiunto, lo avevano convinto a consegnare 1.400 euro in contanti, diversi monili d'oro e quattro orologi, per un valore stimato di circa 5.000 euro. La consegna della refurtiva, avvenuta in un parcheggio, è stata interamente ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

La fuga nei campi e lo spray urticante

Alla vista delle pattuglie, la coppia ha premuto sull'acceleratore tentando la fuga tra le vie limitrofe, per poi perdere il controllo del mezzo e terminare la corsa in un terreno coltivato. Abbandonata l'auto, i due hanno tentato di proseguire la fuga a piedi nelle campagne. I carabinieri li hanno inseguiti a piedi e bloccati: prima la 18enne e poco dopo il 44enne, neutralizzato dai militari grazie all'uso dello spray urticante in dotazione. A causa dell'impatto durante il sinistro stradale, l'uomo è stato poi accompagnato in ospedale per le medicazioni del caso.

Refurtiva restituita e processo per direttissima

L'intero bottino da 5.000 euro è stato integralmente recuperato dall'Arma e restituito al pensionato. Terminate le formalità di rito, la coppia è stata trasferita nelle camere di sicurezza della Compagnia di Spoleto, a disposizione della Procura in attesa dell'udienza di convalida e del giudizio con rito direttissimo.

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Marsciano Todi

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marsciano finto carabiniere truffa inseguimento arresti

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