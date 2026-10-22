Durante controllo mostra patente polacca e poi indiana, nei guai un tifernate

Ha tentato di ingannare gli agenti prima con un documento europeo e poi con uno extra-UE, ma il doppio bluff si è trasformato in un incubo giudiziario e sanzionatorio. Un automobilista residente a Città di Castello è stato smascherato e denunciato dalla Polizia Locale nell'ambito dei consueti controlli straordinari finalizzati alla sicurezza stradale.

Prima la patente polacca, poi quella indiana, la stangata dei controlli

L'episodio si è verificato durante un posto di blocco per il monitoraggio della circolazione. Intimato l'alt al veicolo, il conducente ha esibito agli agenti una patente di guida polacca. Un'occhiata più approfondita al documento ha però fatto scattare i primi sospetti tra gli operatori per via di alcune difformità visive e strutturali.

Messo stretto dalle domande degli agenti, l'uomo ha estratto un secondo documento di guida, questa volta un formato rilasciato dalle autorità indiane. Anche in questo caso, tuttavia, l'analisi visiva ha rivelato anomalie tali da sollevare forti perplessità sulla reale autenticità dell'atto.

Gli approfondimenti al Comando: sequestro probatorio e denuncia

Accompagnato agli uffici del Comando di Polizia Locale, l'automobilista è stato sottoposto a verifiche tecnico-documentali più approfondite. L'esame strumentale ha confermato i dubbi della prima ora: entrambi i documenti presentavano palesi difformità di stampa e ologrammi non conformi. Per il residente tifernate è scattato il sequestro probatorio delle due patenti e il deferimento in stato di libertà alla Procura per le ipotesi di reato di falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso.

Veicolo fermato e maxi sanzione pecuniaria

Alle conseguenze di natura penale si sono aggiunte quelle amministrative. Essendo sprovvisto di un titolo di guida valido, la Polizia Locale gli ha contestato la violazione per guida senza patente, notificandogli una maxi sanzione pecuniaria pari a 3.570 euro unitamente alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per la durata di tre mesi.