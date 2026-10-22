Notte di controlli, sorpreso in auto con la cocaina | Nei guai un 22enne

Un controllo di routine svolto nel cuore della notte si è trasformato in una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti, da parte dei carabinieri di Spoleto, nei confronti di 22enne.

L'intervento è scattato durante i consueti pattugliamenti notturni. Transitando lungo una traversa della centrale via Marconi, i militari hanno notato un'auto in sosta al margine della carreggiata con il solo conducente a bordo Alle domande dei carabinieri, infatti, il giovane - visibilmente nervoso e reticente - non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione valida circa le ragioni della sua presenza in quel luogo a notte fonda.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, gli uomini dell'Arma hanno scovato tre dosi di cocaina occultate nell'abitacolo. La sostanza era già stata suddivisa in involucri sigillati e pronti per essere ceduti sulla piazza dello spaccio locale. Vista la quantità contenuta di stupefacente rinvenuta, per il 22enne è scattato il deferimento a piede libero alla Procura spoletina, mentre le dosi di cocaina sono state poste sotto sequestro penale.