Infiltrazioni mafiose e corruzione nella ricostruzione, 8 arresti e maxi sequestro da 57 milioni

Anche l’Umbria è coinvolta nella vasta indagine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che ha portato alla luce un sistema illecito nel settore delle commesse ottenute nell’ambito della ricostruzione privata post-sisma2016 e degli appalti pubblici banditi da Regione Marche, Erdis Marche e Università di Camerino.

L’operazione denominata “Ricostruzione”, si è articolata in più filoni, tra i quali uno relativo alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche destinate alla ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici, i cui lavori sono stati subappaltati anche a soggetti collegati alla criminalità organizzata calabrese e campana e, un altro, concernente condotte di corruzione poste in essere da pubblici ufficiali e imprenditori.

Sono in corso oltre 50 perquisizioni e acquisizioni documentali a Terni ma anche in altre 12 province d’Italia, con circa 230 militari della Guardia di Finanza impegnati. Finora risultano indagate 51 persone, per otto delle quali è stata emessa dal Gip del Tribunale di Ancona la misura della custodia cautelare in carcere; è stato inoltre disposto l’interrogatorio preventivo per altre cinque e il sequestro per oltre 57 milioni di euro.