Maria Iovinella, con la voglia di "mangiare i piattelli"

Ad accompagnare Maria Iovinella al poligono per la prima volta è stato papà Vincenzo. Da ragazzina non aveva granché voglia di fare movimento. Eppure uno sport la sua famiglia voleva che lo praticasse, per insegnarle senso del sacrificio, disciplina, passione, e per occupare le sue giornate di 14enne, oltre la scuola e gli amici.

“La prima scatola presa, poi i piattelli…”

“Io non avevo mai visto un fucile – racconta Maria - e all’inizio non prendevo niente”. Aveva un occhio dominante e nessuno se ne era mai accorto. Quei tiri, sempre alla destra del bersaglio, hanno scoperto questa sua caratteristica, corretta bendando l’occhio. “Con l’occhio bendato – prosegue Maria nel suo racconto sulle prime esperienze al poligono – ho iniziato a migliorare. Ricordo la prima scatola presa. Poi siamo passati ai piattelli: prima quelli più semplici, poi con tutti”.

“Papà, il tiro mi piace”

Quei piattelli mandati in frantumi hanno appassionato Maria. “Papà, il tiro mi piace. Voglio continuare e provare ad alzare il livello”, ha detto con determinazione. E il livello, in meno di quattro anni, Maria Iovinella l’ha alzato, e di molto. Consacrandosi in questo 2026 ricco di soddisfazioni già sulle vette internazionali del tiro: titolo iridato nel Mixed Team con Francesco Tanfolgio nel Mondiale Junior, che si è disputato in Germania a giugno, e uno splendido terzo posto in Coppa del Mondo, categoria Junior, al Tav Porpetto (Udine) a settembre. A cui si è aggiunto un secondo posto a squadre all’Europeo di Atene, dove Maria ha conquistato un importante decimo posto a livello singolo. “Per pochissimi piattelli” precisa con un pizzico di rammarico.

Il podio in Coppa del Mondo

Maria racconta le ultime meravigliose esperienze: “A Udine è andata molto bene. Il primo giorno di gara è stato molto sofferto, a causa del maltempo. Io, tra l’altro, ero debilitata per un virus, non ero neanche sicura di poter andare in pedana. La gara è stata anche sospesa a causa di un temporale. Una condizione difficile per tutti. Ma io sono riuscita a mantenere la concentrazione. In quei momenti ho pensato soltanto a ciò che dovevo fare, restando raccolta e concentrata. Alla ripresa della gara, con una bassissima visibilità, al punto che non si vedeva neanche l’uscita, ho fatto un 23 su 25 nella prima serie. Anche la seconda e la terza è andata bene”.

Una concentrazione che Maria ha saputo mantenere anche nel giorno della finale: “E’ andata ancora meglio. Sapevo che dovevo affrontare una finale, ma non ero tesa più di tanto. Mi sono ricordata degli allenamenti fatti a Todi e a Montecastrilli e ho utilizzato proprio il metodo provato. Ho sbagliato il primo bersaglio, ma ho capito subito dove stavo sbagliando. Ho preso anche un cartellino per il tempo, ma ho chiuso con un terzo posto. E’ stata una bella esperienza, c’erano tante tiratrici e tiratori preparati”.

L’Europeo di Atene

All’Europeo di Atene sono andati a gareggiare Junior e Senior. “C’erano anche tiratori che avevano fatto le Olimpiadi, è stato molto formativo e per questo anche più bello di Udine. Osservavo come i tiratori più esperti affrontavano la pedana, cercando di ripetere il loro atteggiamento e la loro impostazione”.

Maria è stata penalizzata dal risultato della prima serie, in cui ha totalizzato 110 su 125. “Poi ho capito e ho fatto anche un 24 e un 23”.

Nonostante l’avvio un po’ incerto abbia penalizzato il risultato finale, Maria Iovinella è soddisfatta della prestazione: “Ho sparato molto bene, anche in coppia con il mio compagno Francesco. Abbiamo sparato bene – ripete - con grinta. Con la voglia di ‘mangiare’ i piattelli”.

“Ero sul punto di smettere…”

Del resto la determinazione, oltre al talento, ha consentito a Maria di fare il salto di qualità in poco tempo. Sino ad arrivare, appunto, a “mangiarli” i piattelli. “Qualche anno fa – rivela - ero sul punto di smettere, perché non riuscivo a raggiungere i risultati che mi ero prefissata. Ero per questo molto vulnerabile, piangevo in pedana. Ora sono un’altra persona, ci metto più rabbia, grinta, voglia. Lo sport mi ha maturato molto”.

“La mia famiglia, parte di questo percorso”

Una maturità che colpisce subito parlando con Maria. Così come la riconoscenza per la famiglia che la sostiene in questa sua passione: “Da Tavernelle, dove viviamo, mi accompagnano ad allenarmi a Todi o alla Cascata delle Marmore, dove c’è il mio allenatore, Daniele Lucidi. Anche i miei familiari fanno sacrifici, sono parte di questo percorso”.

Il tesseramento con la Marina Militare

Che grazie ai risultati ha portato al tesseramento con la Marina Militare: “Mi è arrivata la proposta di tesseramento in Marina e ne sono stata molto felice e onorata. Loro valutano chi tesserare in base a come vedono tirare in appositi raduni”.

La scuola…

Un talento da coltivare insieme agli obblighi scolastici: “E’ piuttosto difficile – ammette – conciliare gli impegni sportivi con quelli scolastici. Per le gare internazionali, ad esempio, sono stata via da scuola per 15 giorni e poi ho dovuto recuperare le lezioni perse. Però credo di riuscire a conciliarli. Anche perché gli allenamenti di tiro sono concentrati il sabato e la domenica, durante la settimana mi alleno fisicamente”.

… e gli amici

E tempo per gli amici? “Eh, gli amici escono il sabato sera, ma io devo limitarmi, anche perché nel fine settimana mi alleno ed ho le gare, soprattutto nel periodo estivo. Ora, fino a febbraio, da questo punto di vista sarò un po’ più libera…”.

Senza perdere allenamento, concentrazione e la giusta tensione agonistica: a marzo-aprile ci sono le gare Fitav, preludio alle gare internazionali in cui Maria Iovinella vuole continuare a fare… centro!