La notizia del fallimento della Serafini Srl e SRF lanciata da Tuttoggi.info ha generato forte preoccupazione anche a livello istituzionale, visto che in ballo c’è il futuro di 60 famiglie. Nella giornata di ieri 20 ottobre, la proprietà dell’aziende ha informato le manovalanze della sentenza del Tribunale di Terni che dichiarava il fallimento delle due aziende ‘per attrazione’ (come riferito a Tuttoggi dall’avvocato Manlio Morcella) della società Serafini Umberto Distribuzione Freschi S.r.l.. Contatti frenetici sono iniziati tra sindacati, proprietà, associazioni di categoria e Prefettura che ha fissato un incontro ufficiale presso per venerdì 23 ottobre, alle ore 15:00. Questo potrebbe aprire uno spiraglio positivo per i 60 dipendenti che rischiano il posto di lavoro. Secondo quanto raccolto da Tuttoggi, all'incontro parteciperanno una delegazione aziendale, i rappresentanti dei lavoratori e le organizzazioni sindacali coinvolte.

Esercizio provvisorio l’obiettivo

L'obiettivo prioritario della proprietà sarà quello di individuare una soluzione che consenta la ripresa dell'attività attraverso un eventuale esercizio provvisorio, nel rispetto delle disposizioni del Tribunale e con adeguate garanzie per i lavoratori e per i clienti. Il tutto ovviamente in tempi brevi perché ogni giorno di inattività rischia di compromettere ulteriormente i rapporti commerciali e, conseguentemente, le possibilità di salvaguardare i posti di lavoro.

Ipotesi cassa integrazione

Qualora non fosse possibile individuare una soluzione concreta in tempi rapidi, c’è la volontà di coinvolgere le istituzioni e degli enti competenti per garantire l'attivazione, nel più breve tempo consentito, degli strumenti di tutela economica previsti per i lavoratori.

Incontro con Bandecchi

Nella mattina di domani giovedì 22 ottobre, alle ore 11:00, ci sarà un incontro in Provincia con il Sindaco di Terni, che ha dimostrato particolare sensibilità verso la situazione e si sta attivando su più fronti. L'obiettivo è fare piena chiarezza sulle vicende che hanno determinato l'attuale situazione, anche attraverso il coinvolgimento delle autorità competenti, affinché vengano effettuati gli opportuni approfondimenti da parte della Procura, e valutare eventuali soluzioni alternative che possano offrire nuove prospettive di continuità aziendale.

Il messaggio di Serafini ai lavoratori

“Sappiamo quanto questa situazione stia pesando su ciascuno di voi e sulle vostre famiglie - dichiara la proprietà - Continueremo a impegnarci affinché vengano valutate tutte le possibilità per preservare l'attività aziendale e tutelare il personale”.