Quarta edizione al via a Perugia per Orizzonti Digitali, focus su “L’era della co-intelligenza” con la direzione scientifica di Giorgio Metta. Quattro giorni di incontri tra Perugia e Terni su impatti e applicazioni dell’intelligenza artificiale.

È stata inaugurata oggi al Teatro del Pavone di Perugia la quarta edizione di Orizzonti Digitali, dedicata al tema “L’era della co-intelligenza” e guidata dalla direzione scientifica di Giorgio Metta, Direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Dopo i saluti istituzionali della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, del Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti e della Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, il Presidente di Confindustria Umbria Giammarco Urbani ha aperto i lavori, sottolineando come l’innovazione rappresenti un asse strategico per la crescita del sistema produttivo locale.

“Orizzonti Digitali - ha affermato Urbani - non è soltanto un forum dedicato all’intelligenza artificiale, ma l’espressione della vocazione all’innovazione delle imprese umbre e della volontà del nostro territorio di guardare al futuro. L’intelligenza artificiale è una trasformazione da affrontare senza timori, cogliendone le opportunità per favorire l’innovazione e la crescita del nostro sistema produttivo. Le dimensioni dell’Umbria possono rappresentare un punto di forza per favorire la collaborazione tra imprese, istituzioni, università, scuole e centri di ricerca nello sviluppare progettualità condivise”.

Le voci dell’apertura

La giornata inaugurale è entrata nel merito con il dialogo tra Giorgio Metta e Roberto Natale, Consigliere di Amministrazione Rai, su “L’era della co-intelligenza. Umani e AI: una nuova alleanza cognitiva”. Al centro, il rapporto tra persone e tecnologie e la necessità di un utilizzo critico e consapevole dell’intelligenza artificiale.

“Con Orizzonti Digitali - ha osservato Metta - vogliamo promuovere una riflessione critica sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, cercando di comprendere quale sia il giusto equilibrio tra le opportunità che offre e i rischi che può comportare. Da un lato, queste tecnologie rappresentano uno straordinario strumento per aumentare la produttività e favorire l’innovazione; dall’altro, un utilizzo non consapevole, soprattutto nei processi di apprendimento, può avere conseguenze negative sullo sviluppo delle capacità cognitive. La sfida – ha concluso - è capire come e quando utilizzare l’intelligenza artificiale, valorizzandone i benefici senza perdere di vista il ruolo e le capacità delle persone. È un confronto che riteniamo particolarmente necessario in questo momento”.

La riflessione si è estesa nell’incontro “Quali prospettive per l’Umano nell’era dell’AI”, che ha visto Metta dialogare con il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia Massimiliano Marianelli, con la moderazione del giornalista Rai Giorgio Zanchini.

Giovedì 22 ottobre, il programma in sintesi

Il confronto prosegue domani con un’agenda che attraversa agricoltura, giustizia, finanza, turismo, sanità, industria e geopolitica. Di seguito una selezione degli appuntamenti annunciati:

“ Agricoltura intelligente ” (ore 9.30, Salone d’Onore di Palazzo Donini) con Dominga Cotarella , Francesco Lanzi , Alessandro Sdoga , Francesca Todisco e Alessandro Tomassini .

” (ore 9.30, Salone d’Onore di Palazzo Donini) con , , , e . “ Ai e giustizia: avvocati, giudici e algoritmi ” (ore 9.30, Oratorio San Francesco dei Nobili) con Mauro Corselli , Oreste Pollicino , Sergio Sottani e Francesco Spina .

” (ore 9.30, Oratorio San Francesco dei Nobili) con , , e . “ Il quadro normativo nell’era dell’AI ” (ore 9.30; Teatro del Collegio della Sapienza Fondazione ONAOSI) con Angelo Mazzetti , Brando Benifei , Arianna Ciracò e Gabriele Picchi .

” (ore 9.30; Teatro del Collegio della Sapienza Fondazione ONAOSI) con , , e . “ L’AI nel processo diagnostico: opportunità e limiti ” (9.30; Auditorium di Santa Cecilia) con Nino Cartabellotta , Daniela Donetti , Michele Duranti e Antonio D’Urso .

” (9.30; Auditorium di Santa Cecilia) con , , e . “ Finanza nell’era dell’AI ” (ore 11.15, Teatro del Collegio della Sapienza Fondazione ONAOSI) con Edoardo Acabbi , Emilio Barucci , Francesco Del Prato , Francesco Giachetti , Barbara Guardabascio e Marcello Pericoli .

” (ore 11.15, Teatro del Collegio della Sapienza Fondazione ONAOSI) con , , , , e . “ Turismo aumentato ” (ore 11.15, Salone d’Onore di Palazzo Donini) con Edoardo Colombo , Giorgio Mencaroni e Andrea Ragnetti .

” (ore 11.15, Salone d’Onore di Palazzo Donini) con , e . “ Ai e industria auto-adattiva ” (15.45, Teatro del Collegio della Sapienza di Fondazione ONAOSI) con Manuel Catalano , Federico Baldinucci , Luisa Ferrari e Alberto Tripi .

” (15.45, Teatro del Collegio della Sapienza di Fondazione ONAOSI) con , , e . “ L’uso dell’AI nei conflitti ” (15.45, Oratorio di San Francesco dei Nobili) con Giovanni Bertini , Angelo Pansini , Col. Giovanni Sembenini e Daniele Tonti .

” (15.45, Oratorio di San Francesco dei Nobili) con , , e . PerugIA Next porta la prospettiva della Pubblica Amministrazione negli incontri “Ripensare la città” e “L’intelligenza della cura” (ore 9.30 e 11.15, Sala del Consiglio del Palazzo della Provincia di Perugia).

Un ecosistema umbro in rete

Il festival è promosso da Confindustria Umbria, Umbria Digital Innovation Hub, ANCE Umbria, Umbria Business School e ITS Umbria Academy, con media partnership Rai. La manifestazione coinvolge circa 200 esperti, in 50 panel e talk tra Perugia e Terni, articolati in sei aree tematiche che spaziano dagli scenari e dalla ricerca scientifica fino alla pubblica amministrazione.

Numerose le collaborazioni, tra cui Il Cortile di Francesco, Nemetria, Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, PerugIA Next e Camera di Commercio dell’Umbria, con il patrocinio del Comune di Perugia, di IIT, dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Ufficio Scolastico Regionale, di Rai Umbria e di Rai per la Sostenibilità ESG. Tra i partner e sponsor si segnalano, tra gli altri, Avanade, Lexroom, Nts Project, Red Lynx, Sapienta AI, Intesa Sanpaolo, Euristica, Formula e Philip Morris Italia, insieme a una rete di realtà tecniche e produttive del territorio.

Perché conta per l’Umbria

La cornice della co-intelligenza propone una via concreta per il sistema regionale: imprese, atenei, scuole e pubbliche amministrazioni possono sperimentare modelli collaborativi orientati all’innovazione responsabile, dall’industria ai servizi, fino alla sanità e al turismo. Il forum crea le condizioni per accelerare competenze, trasferimento tecnologico e progettualità condivise, con ricadute su occupazione qualificata, formazione e competitività delle filiere umbre.

Informazioni e iscrizioni

Il programma completo è consultabile sul sito Orizzonti digitali 2026 - Umbria Digital Innovation Hub. Per riservare il posto è richiesta la registrazione tramite Eventbrite.