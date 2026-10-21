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21 ottobre 2026
1 min di lettura
Massimo Sbardella

Autotreno con Coca-Cola in fiamme, A1 bloccata

Nella mattinata di mercoledì un autotreno che trasportava Coca-Cola è andato a fuoco nel tratto umbro dell'A1, che è stata sospesa in direzione nord

Autotreno con Coca-Cola in fiamme, A1 bloccata

Traffico rimasto a lungo bloccato nel tratto umbro dell’A1, per l’incendio di un mezzo pesante che trasportava bottiglie di Coca-Cola.

La chiamata ai vigili del fuoco di Orvieto è arrivata poco prima delle 8 di mercoledì. Arrivati sul posto, al km 432 dell’autostrada in direzione nord, i vigili del fuoco hanno trovato la motrice già staccata dal rimorchio, in fiamme.

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I soccorritori hanno quindi provveduto allo spegnimento delle fiamme, che avevano attaccato le confezioni di bottiglie della nota bevanda.

Per spegnere le fiamme si è reso necessario l’uso della schiuma.

Il traffico è rimasto bloccato in quel tratto di autostrada in direzione nord durante le operazioni di spegnimento e per la pulizia della sede stradale.

La prontezza dell’autista, che ha appunto provveduto a staccare la matrice dal rimorchio, ha evitato conseguenze peggiori. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale.

Tag

Orvieto

Parole chiave

autostrada vigili del fuoco polizia stradale coca cola

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