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21 ottobre 2026
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Foligno: alla scoperta della 'ferrovia' tra gli ulivi più piccola d'Europa

Un chilometro e mezzo di linea ferroviaria tra gli olivi di San Sebastiano, locomotori elettrici e locomotive a vapore funzionanti, riprodotte in scala

Foligno: alla scoperta della 'ferrovia' tra gli ulivi più piccola d'Europa

Una vera e propria rete ferroviara in miniatura, pienamente funzionante e perfettamente integrata nel suggestivo paesaggio collinare della fascia olivata, sulla verdeggiante collina di San Sebastiano a Foligno.

Un’attrazione unica nel suo genere in Italia, particolarmente apprezzata dagli appassionati di tutta Europa.

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La ferrovia

Stiamo parlando di un gioiello di tecnica tra i più singolari del panorama nazionale: le “Strade Ferrate di San Sebastiano” un impianto nato dal sogno e dalla passione del dottor Guido Mattoli, che con grande maestria ha costruito pezzo per pezzo e metro per metro, un’attrazione che è un vero e proprio gioiello dell’Umbria intera.

E non si tratta certamente di ‘semplice’ modellismo, siamo difronte ad un circuito ferroviario a scartamento ridotto che si sviluppa per circa un chilometro e mezzo di tracciato, con ben tre stazioni, scambi complessi tipo "inglese", ponti e viadotti, persino gallerie sotterranee e delle rampe con pendenze fino al vencinque per mille.

Oltre ai locomotori elettrici, il tracciato viene agevolmente percorso anche da locomotive in scala, imitazioni in scala degli storici modelli, ancora oggi alimentate a carbone e funzionanti a vapore vivo, rigorosamente condotte e gestite dai macchinisti seguendo rigorosi standard d'esercizio.

La Scuola del Vapore

Altro punto di forza – come se non bastasse - è la "Scuola del Vapore": una struttura didattico -pratica anche questa unica nel suo genere, che organizza speciali sessioni formative per la conduzione delle macchine, rilasciando tanto di attestato.

Un corso che porta al ‘centro del mondo’ tecnici, esperti, collezionisti, ‘vaporisti’ e appassionati anche dall’America, dal Sud Africa e dal resto d’Europa sino alla Scozia.

E mentre si ‘sfreccia’ a bordo di piccoli vagoni col fumo in faccia e il caratteristico fischio nelle orecchie, dalle fronde degli ulivi si scorgono in tutta la loro maestosità le ex ‘Grandi Officine’ simbolo per eccellenza della storica tradizione ferroviaria di Foligno.

Di necessità virtù, verrebbe da dire, perché la linea ferroviaria viene anche sfruttata per il trasporto della produzione d’oliva dell’azienda agraria che funge così come linea di ‘trasporto merci’.

Il treno dei desideri è a Foligno, ed è in miniatura!

Tag

Foligno

Parole chiave

ferrovia ulivi ferrovia più piccola d'Europa trasporti modellismo

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