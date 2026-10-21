Le parole di Mattarella al perugino Abbritti e agli altri Alfieri del Lavoro

“La società non può rivolgersi ai giovani con un atteggiamento di indifferenza o, peggio, di meschina sottovalutazione. Si tratta di una questione sociale. Una priorità che deve vedere sensibili istituzioni e tutte le forze della società”. Queste le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di consegna delle onorificenze agli alfieri del lavoro. Riconoscimento assegnato anche al 19enne perugino Marcello Abbritti, ex studente del Liceo scientifico Galileo Galilei di Perugia, selezionato per l’eccellenza del suo percorso scolastico. Attualmente Marcello studia Giurisprudenza alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. Alla formazione ha affiancato un semestre di studio in Finlandia, certificazioni linguistiche e attività di volontariato con la Comunità di Sant’Egidio, aiutando bambini di famiglie in difficoltà economica e con esperienze di migrazione nell’ambito del progetto “Scuola della pace”. Un’eccellenza formativa che si aggiunge dunque alla volontà di mettere la conoscenza al servizio della costruzione di percorsi di dialogo e di pace.

Un tema, quello dell’instabilità geopolitica, trattato dal Capo dello Stato nel suo discorso: “Occorre uno sguardo di ampia visione che, accanto alle necessarie scelte congiunturali, si proponga strategie adeguate nel farsi carico del malessere, del senso di insicurezza per il futuro che sovente i giovani avvertono, del timore di asservimento o di emarginazione. Tanto più in questi tempi così tumultuosi e incerti. Insensate guerre di aggressione, delegittimazione del diritto internazionale, barriere protezionistiche, politiche neo-imperialistiche, l’insicurezza delle rotte marittime, rincari dell’energia che ne sono derivati e che alimentano l’inflazione, pretese neo-monopoliste: tutti questi dissennati fenomeni stanno producendo effetti gravemente negativi sulle catene del valore, sulla libertà dei commerci e si riflettono sulle stesse libertà del nostro modello di vita, con cosiddetti magnati, insofferenti alle regole della comunità, siano esse statuali o sovranazionali, con assurde inaccettabili pretese in settori nevralgici della vita internazionale”.

Il Presidente Mattarella ha parlato inoltre della condizione dei giovani: “Le prospettive dei giovani sono, com’è evidente - ben sappiamo tutti -, cruciali per determinare l’evoluzione della nostra società, della nostra economia, dei nostri modelli di vita. Le preoccupazioni del presente devono specchiarsi nell’impegno a progettare il futuro”.

Mattarella ha quindi evidenziato il grave peso del bilancio negativo delle migrazioni giovanili. Affermando, secondo quanto sottolineato dal Presidente della Federazione, Salerno, la necessità di dar vita “a condizioni per rendere attraente ai giovani il ritorno”. Sottolineando come molti giovani “rientrerebbero volentieri se fosse offerto loro un cammino di lavoro e di vita che consentisse di potersi adeguatamente realizzare”.

Un risultato a cui l’Italia può ambire agendo in una prospettiva europea, e non solo per esigenza di numeri: “L’Europa - ha detto a questo proposito il Capo dello Stato - è cultura, coscienza, ideali, e si nutre dei motori che la spingono dall’interno delle società e delle economie. Nelle fasi di incertezza occorre il coraggio dell’innovazione. Non è il tempo del ripiegamento, del giardino di casa, della nostalgia ‘del bel tempo andato’ che non può tornare, ammesso che effettivamente esistesse. Il tempo dell’innovazione - ha detto rivolgendosi agli imprenditori - richiede certamente coraggio e visione del futuro. Molte imprese dimostrano di non avere timore e, in questo atteggiamento rendono un servizio al Paese che deve sapientemente saperle accompagnare in questo sforzo”.

Aggiungendo: “Lo sviluppo del futuro richiede sostenibilità economica, ambientale, sociale. La protezione sociale e il welfare sono parte essenziale dello sviluppo: l’inclusione è alleata decisiva della crescita, non un costo improduttivo”.

Augurando buon lavoro ai Cavalieri del Lavoro e “buono studio” ai giovani Alfieri, tra i quali il perugino Marcello Abbritti.