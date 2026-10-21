E se per capire davvero l'intelligenza artificiale non bastasse frequentare un corso, ma servisse anche sedersi a cena con chi la utilizza ogni giorno, condividere idee davanti a un bicchiere di vino o continuare una conversazione iniziata in aula durante la colazione del mattino?

È da questa intuizione che nasce UmbrIA Retreat, un progetto che porta nel cuore dell'Umbria alcuni dei protagonisti italiani dell'intelligenza artificiale, sperimentando una formula che supera la tradizionale distinzione tra docenti e partecipanti.

L'iniziativa, ideata da TATIX by Tatics Group, è realizzata insieme a Le Fucine e ICARTS, tre realtà imprenditoriali rappresentate rispettivamente da Roberto Quatraccioni, Graziano D'Angelo e Valentina Polito, che hanno scelto di unire competenze ed esperienze differenti.

Quattro fine settimana, dal 6 al 29 novembre, nel borgo medievale di Monte Castello di Vibio, per incontrare professionisti come Federica Nardi, Massimiliano Pioli, Giovanni Lo Leggio ed Elvis Tusha, che lavorano quotidianamente con l'intelligenza artificiale applicata alla comunicazione, alla creatività, alla

formazione e ai processi aziendali. Ma la vera novità non è soltanto il livello dei docenti. È il modo in cui si è scelto di condividere le loro conoscenze.

Non semplici corsi, ma esperienze residenziali nelle quali si impara vivendo insieme. Le attività formative e i laboratori pratici si alternano a pranzi, cene e colazioni condivise. Il confronto continua anche fuori dall'aula, in un'atmosfera informale che consente di approfondire idee e costruire relazioni difficilmente realizzabili nei tradizionali contesti formativi.

«L'intelligenza artificiale sta cambiando il nostro modo di lavorare, creare e comunicare, ma crediamo che il modo migliore per comprenderla sia ancora profondamente umano», spiegano Roberto Quatraccioni, Graziano D'Angelo e Valentina Polito, promotori dell'iniziativa. «Abbiamo immaginato un'esperienza in cui non si viene soltanto ad ascoltare un esperto, ma si ha la possibilità di conoscerlo, confrontarsi con lui e condividere anche i momenti più semplici della giornata. Perché spesso un'intuizione nasce durante una conversazione a cena, non necessariamente davanti a uno schermo».

La scelta di Monte Castello di Vibio non è casuale. Il piccolo centro medievale umbro, affacciato sulla Valle del Tevere, diventa parte integrante di una scommessa condivisa dalle tre imprese: dimostrare che anche un borgo può attrarre talenti, ospitare esperienze formative di alto livello e diventare un luogo di innovazione e produzione di conoscenza. Perché l'innovazione non è una prerogativa delle grandi città, ma può nascere e crescere anche nei piccoli centri, quando imprese e persone decidono di investire insieme sul territorio.

Il programma affronta quattro ambiti concreti: la produzione di immagini e video attraverso l'AI, il pensiero critico e la verifica delle informazioni, la comunicazione e il marketing, fino alla progettazione di prodotti e servizi digitali. Ogni weekend prevede attività pratiche, confronto diretto con i docenti e la realizzazione di un risultato concreto.

La formula è pensata per professionisti, imprenditori, comunicatori, insegnanti, creativi e per chiunque voglia comprendere le opportunità dell'intelligenza artificiale senza dover necessariamente possedere competenze tecniche avanzate.

Il venerdì si comincia con una cena insieme, il sabato si lavora e si sperimenta, la sera si torna a condividere la tavola. La domenica si conclude con una lunga colazione, lasciando spazio alle domande, alle idee e alle relazioni nate durante il fine settimana.

In un'epoca in cui l'intelligenza artificiale promette di automatizzare una parte crescente delle attività umane, UmbrIA Retreat sceglie di partire da ciò che resta insostituibile: l'incontro tra le persone.

Perché il futuro si può imparare anche così: lavorando insieme, discutendo, condividendo un'esperienza. E magari continuando a parlarne davanti a un caffè.

Informazioni e programma: www.tatix.it/umbria-retreat/