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21 ottobre 2026
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Si rifiuta di pagare le riparazioni dell'auto. Denunciato 68enne per insolvenza fraudolenta

A Foligno, un 68enne rifiuta di pagare 3.000€ per riparazioni auto e viene denunciato per insolvenza fraudolenta. Scopri i dettagli dell'accaduto

Si rifiuta di pagare le riparazioni dell'auto. Denunciato 68enne per insolvenza fraudolenta

La Polizia di Foligno è intervenuta presso un’autofficina dove era in atto un contenzioso con un cliente: quest’ultimo, un 68enne già noto alle forze dell’ordine, con precedenti per reati contro il patrimonio - principalmente truffa ed insolvenza fraudolenta - aveva infatti ritirato la propria auto consegnato alcune settimane prima, senza pagare le riparazioni.

Al momento della consegna del proprio veicolo il 68enne aveva chiesto ed ottenuto un’autovettura sostitutiva; quando poi si è ripresentato al fine di ritirare il proprio mezzo, ha chiesto di poter effettuare un giro di prova, cosa che la titolare dell’azienda gli ha permesso a patto che salisse a bordo anche un proprio dipendente.

Dopo pochi minuti di guida, il cliente ha cominciato a lamentarsi della scarsa qualità delle riparazioni effettuate, per poi improvvisamente arrestarsi in un parcheggio ed intimare al passeggero di scendere subito dal veicolo e di fare ritorno in officina con l’autovettura sostitutiva, che si trovava in sosta proprio lì. L’uomo ha aggiunto che avrebbe ripreso il proprio veicolo ma che rifiutava categoricamente di pagare il corrispettivo dei lavori svolti, ammontante ad oltre 3.000 euro.

Temendo che la situazione potesse degenerare, il dipendente è sceso dal veicolo ma ha subito avvisato la titolare dell’azienda, che a sua volta ha chiamato la Polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno ricostruito la lite e hanno identificato il cliente, il quale, all’esito degli accertamenti è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per il reato di insolvenza fraudolenta.

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Foligno

Parole chiave

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