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21 ottobre 2026
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Umbria Film Commission al Mia, il presidente Conti: “L'Umbria deve tornare protagonista del cinema"

Valentino Conti rilancia il cinema in Umbria al Mia di Roma, garantendo supporto a produzioni per valorizzare il territorio e attrarre nuovi progetti

Umbria Film Commission al Mia, il presidente Conti: “L'Umbria deve tornare protagonista del cinema"

Rafforzare il ruolo dell'Umbria nel panorama audiovisivo nazionale e internazionale, attrarre nuove produzioni e creare opportunità concrete per il territorio. Questi gli obiettivi del presidente della Fondazione Umbria Film Commission, Valentino Conti che ha partecipato al Mia – Mercato Internazionale Audiovisivo di Roma, incontrando i vertici dell'associazione Italian Film Commissions e diversi produttori cinematografici e televisivi interessati a realizzare progetti in Umbria.

Il confronto con il Presidente e i due Vicepresidenti di Italian Film Commissions ha rappresentato un'occasione per approfondire le prospettive del settore e rafforzare la collaborazione tra le Film Commission regionali, con l'obiettivo di rendere i territori più competitivi nell'attrazione di produzioni italiane e internazionali.

Nel corso della giornata, il presidente Conti ha incontrato diversi produttori cinematografici, sia già impegnati in riprese in Umbria sia interessati a realizzare nuovi progetti nella regione, confermando la piena disponibilità dell'Umbria Film Commission a offrire collaborazione e supporto concreto in tutte le fasi di sviluppo e realizzazione delle produzioni.

“Il patrimonio da solo non basta”

L'Umbria ha tutte le caratteristiche per diventare una destinazione sempre più scelta dal cinema: paesaggi straordinari, borghi, città d'arte e un'identità culturale capace di offrire scenari unici. Ma il patrimonio, da solo, non basta: occorre metterlo in relazione con le esigenze concrete di chi produce audiovisivo”, dichiara il Presidente Valentino Conti. Il percorso di rilancio promosso dal presidente punta a consolidare le relazioni con la rete nazionale delle Film Commission e con le società di produzione, valorizzando le risorse paesaggistiche, culturali, professionali e logistiche della regione.

Ogni produzione che sceglie l'Umbria può generare valore ben oltre i giorni di ripresa: significa lavoro per le maestranze locali, opportunità per le imprese, ricadute per le strutture ricettive e i servizi. È questo il risultato che voglio contribuire a costruire: trasformare le potenzialità del territorio in investimenti, lavoro e sviluppo”, conclude Conti. La partecipazione al Mia segna una tappa significativa nel percorso avviato dal Presidente Conti per rafforzare il ruolo dell'Umbria nel panorama cinematografico-audiovisivo nazionale e internazionale, consolidare i rapporti con produttori e operatori del settore e favorire l'arrivo di nuove produzioni, contribuendo al rilancio del comparto e alla valorizzazione delle professionalità locali.

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Umbria

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