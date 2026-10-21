La Polizia con il coordinamento della Procura di Terni, ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 55 anni, sorpreso mentre cedeva due dosi di cocaina a un acquirente. Anche quest’ultimo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa è proseguita con una perquisizione nell’abitazione del 55enne, che ha consentito di rinvenire 11 grammi di cocaina, 27 grammi di hashish già suddiviso in dosi e 3,5 grammi di MDMA, sostanza stupefacente sintetica.

Gli agenti hanno inoltre rinvenuto una cartuccia calibro 9x19 mm, detenuta senza titolo, circostanza per la quale l’uomo è stato anche denunciato ai sensi dell’articolo 697 del Codice Penale. Al termine degli accertamenti, il 55enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto agli arresti domiciliari.

All’esito dell’udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.