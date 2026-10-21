In monopattino per rubare rame dal depuratore, tradito dal blackout e denunciato

Un'operazione fulminea coordinata dai carabinieri di Città di Castello ha mandato all'aria un furto di rame ai danni dell'impianto di depurazione gestito da "Umbra Acque" nella frazione di Selci Lama (San Giustino). Nei guai è finito un 42enne, deferito in stato di libertà alla Procura di Perugia per le ipotesi di reato di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di grimaldelli ed arnesi da scasso.

Il blitz nella notte, tradito dall'allarme e dal monopattino

L'episodio risale alla serata di lunedì 19 ottobre, quando alla Centrale Operativa tifernate è pervenuto il segnale di allarme per un'improvvisa interruzione di tensione elettrica all'interno della struttura di Selci Lama. Contemporaneamente, una pattuglia in abiti civili in perlustrazione nella zona aveva notato un uomo muoversi con atteggiamento sospetto su un monopattino nei pressi dello stesso impianto.

La tempestività dei militari, insieme ai colleghi di San Giustino, ha fatto la differenza: giunti sul posto in pochissimi minuti, i carabinieri hanno bloccato il 42enne mentre si trovava al volante della propria auto. La successiva perquisizione del bagagliaio ha permesso di rinvenire sia il monopattino utilizzato per i sopralluoghi veloci, sia un grosso piede di porco.

Un piano coordinato nei dettagli, il rame nascosto tra le fronde

Secondo la ricostruzione dell'Arma, l’uomo aveva pianificato l'azione nei minimi dettagli. Dopo aver tranciato la recinzione perimetrale dell'impianto, l'uomo aveva forzato la porta d'accesso della centrale elettrica con la leva in ferro, interrompendo così la corrente. In seguito aveva provveduto a tagliare e sfilare i cavi di rame dalle condutture sotterranee, aprendo tre pozzetti lungo una linea di oltre 30 metri. Gli spezzoni di “oro rosso” erano stati poi occultati con cura sotto un cumulo di rami e vegetazione nei pressi della breccia aperta nella rete, pronti per essere caricati in macchina in un secondo momento.

Refurtiva recuperata e impianto in sicurezza

L'intervento tempestivo dei militari ha impedito che l'ingente quantitativo di rame prendesse le vie del mercato nero. Tutto il materiale tranciato è stato recuperato e immediatamente restituito ai responsabili della società "Umbra Acque", permettendo il ripristino della funzionalità e della sicurezza dell'impianto di depurazione.