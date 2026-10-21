Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
21 ottobre 2026
2 min di lettura
Amministratore

"Suo marito è coinvolto in una rapina", ma la truffa alla pensionata viene scoperta

Tentata truffa a un'anziana a Spoleto, 21enne arrestata grazie all'intervento della nuora. Falsi carabinieri e gioielli al centro dell'indagine

"Suo marito è coinvolto in una rapina", ma la truffa alla pensionata viene scoperta

Arrestato un 21enne per tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana donna di 88 anni. L’intervento è scattato nel pomeriggio di martedì 20 ottobre a seguito di una segnalazione al 112. Poco prima, l’anziana era stata contattata al telefono da un uomo che si era presentato come Maresciallo dei Carabinieri in servizio alla Stazione di Spoleto.

Con il pretesto di un’indagine su una rapina in gioielleria, in cui sarebbe stato coinvolto il marito della donna, il sedicente sottufficiale l’aveva convinta a raccogliere denaro e preziosi da consegnare a una collaboratrice che si sarebbe presentata a breve presso la sua abitazione, così da scagionare il coniuge.

Ignara del raggiro, l’88enne aveva già disposto sul letto tutti i gioielli e gli oggetti d’oro e li stava mostrando alla giovane, quando è sopraggiunta la nuora che, compreso subito cosa stava accadendo, ha intimato alla 21enne di allontanarsi. Scoperta, la giovane è fuggita a piedi. I militari hanno rintracciato e bloccato la ragazza a poca distanza dall’abitazione della vittima.

Sulla base degli elementi raccolti, la 21enne è stata arrestata e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Spoleto, titolare delle indagini, trattenuta presso le camere di sicurezza della Compagnia in attesa dell’udienza di convalida.

Tag

Spoleto

Parole chiave

truffa Spoleto anziana arresto carabinieri gioielli rapina indagine

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus