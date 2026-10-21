Arrestato un 21enne per tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana donna di 88 anni. L’intervento è scattato nel pomeriggio di martedì 20 ottobre a seguito di una segnalazione al 112. Poco prima, l’anziana era stata contattata al telefono da un uomo che si era presentato come Maresciallo dei Carabinieri in servizio alla Stazione di Spoleto.

Con il pretesto di un’indagine su una rapina in gioielleria, in cui sarebbe stato coinvolto il marito della donna, il sedicente sottufficiale l’aveva convinta a raccogliere denaro e preziosi da consegnare a una collaboratrice che si sarebbe presentata a breve presso la sua abitazione, così da scagionare il coniuge.

Ignara del raggiro, l’88enne aveva già disposto sul letto tutti i gioielli e gli oggetti d’oro e li stava mostrando alla giovane, quando è sopraggiunta la nuora che, compreso subito cosa stava accadendo, ha intimato alla 21enne di allontanarsi. Scoperta, la giovane è fuggita a piedi. I militari hanno rintracciato e bloccato la ragazza a poca distanza dall’abitazione della vittima.

Sulla base degli elementi raccolti, la 21enne è stata arrestata e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Spoleto, titolare delle indagini, trattenuta presso le camere di sicurezza della Compagnia in attesa dell’udienza di convalida.