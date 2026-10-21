E’ stato arrestato giovedì scorso dai carabinieri di Terni uno straniero, in Italia con visto turistico, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, in viale Leopardi, una pattuglia ha intimato l’alt ad un’auto, poi risultata a noleggio, condotta da un uomo che ha manifestato da subito nervosismo. Il suo profilo è apparso coerente con una dinamica investigativa nota relativa a persone incensurati, giunti in Italia con visti d'ingresso molto recenti, che operano come "corrieri" dello spaccio a domicilio.

All'interno di un vano sotto la plancia del volante, è stato rinvenuto un pacchetto di sigarette contenente 20 dosi di cocaina, del peso di 12 grammi, già confezionate e pronte per lo smercio mentre nelle tasche dell’uomo è stata trovata la somma di circa 350,00 €, in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita, il tutto posto in sequestro.

Per lo straniero è scattato così l’arresto e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Terni, la successiva presentazione all’udienza di convalida per direttissima, fissata per il giorno successivo, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Terni.

Il procedimento penale è pendente nella fase del giudizio di primo grado, per cui l’imputato non può essere considerato colpevole prima della condanna definitiva.

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