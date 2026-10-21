Vandali in ascensore, sindaco li incastra con i video e li denuncia

“La tolleranza nei confronti di simili episodi deve finire: colpire un bene pubblico non è un’innocua bravata, ma un segnale di preoccupante disprezzo per la comunità”. Con queste parole il sindaco di Todi Antonino Ruggiano, ha annunciato la presentazione di una dettagliata denuncia all'Autorità Giudiziaria dopo l'ennesimo atto di vandalismo registrato in città.

Nel mirino dei soliti ignoti – risultati essere tre giovani, verosimilmente studenti – sono finiti i nuovi ascensori del parcheggio di Porta Orvietana, infrastruttura cruciale che collega i parcheggi a valle con il centro storico della città.

Incastrati dalle telecamere mentre sferrano calci e pugni

A tradire i responsabili sono state le immagini ad alta definizione estratte dal sistema di videosorveglianza di recente installazione. Nei filmati messi a disposizione del primo cittadino si vedono chiaramente i tre ragazzi accanirsi contro le strutture dell'ascensore, colpendo i componenti dell'impianto con calci e pugni nel tentativo di danneggiarli.

Un'azione sconsiderata che arriva a pochi giorni di distanza dal blocco forzato di una delle cabine, rimasta fuori uso per consentire la sostituzione di una fotocellula danneggiata, e dopo recenti interventi di manutenzione per ripristinare alcune maniglie manomesse. Costi e disagi per l'utenza che il Comune non è più disposto a tollerare.

L'esposto del primo cittadino "Niente indifferenza, ognuno si assuma le sue responsabilità"

Nelle carte inviate alla Procura, il sindaco Ruggiano chiarisce che l'iniziativa non ha intenti persecutori, ma punta a un'assunzione di responsabilità e alla tutela dell'interesse collettivo. “La proprietà pubblica appartiene a tutta la comunità ed è mantenuta con le risorse dei cittadini – si legge nell'esposto – Far finta di niente lancerebbe un messaggio profondamente sbagliato, una sorta di autorizzazione a reiterare certi gesti”. Il rischio, sottolinea l'amministrazione, non è solo il danno economico, ma l'interruzione di un servizio pubblico essenziale e il potenziale pericolo per la sicurezza degli utenti.

Non solo l'ascensore: escalation di danni nel centro cittadino

L'episodio di Porta Orvietana si inserisce purtroppo in una scia di atti vandalici che da tempo interessano diverse aree di Todi. Negli ultimi mesi si sono infatti registrati danneggiamenti frequenti alle staccionate del parco della Rocca, alla segnaletica stradale e agli impianti di pubblica illuminazione.

Per questo il Comune ha chiesto alla Magistratura di individuare le fattispecie penalmente rilevanti. Una volta identificati i giovani, l'amministrazione si riserva di attivare anche percorsi educativi e preventivi, chiamando in causa direttamente le famiglie e le istituzioni scolastiche del territorio.