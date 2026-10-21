Arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 18 anni, gravemente indiziato di tentata truffa ai danni di un’anziana donna di 76 anni. L’intervento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Petrignano di Assisi, allertati da una segnalazione giunta al Numero unico di emergenza 112.

Secondo quanto ricostruito, la vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per un maresciallo dei Carabinieri. Il falso militare le avrebbe riferito di dover effettuare una verifica sui monili in oro custoditi nell’abitazione, sostenendo che il marito della donna fosse coinvolto in una rapina.

Poco dopo, un giovane si è presentato alla porta dell’anziana, insospettita dalla situazione. La donna ha quindi deciso di contattare il numero di emergenza, consentendo ai militari di intervenire tempestivamente e bloccare il ragazzo nelle vicinanze dell’abitazione, prima che potesse completare il presunto raggiro.

Al termine delle formalità di rito, il 18enne, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Perugia, che coordina le indagini, è stato condotto nella Casa circondariale di Perugia-Capanne, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

I carabinieri ricordano che nessun appartenente alle Forze dell’ordine chiede di consegnare denaro o gioielli per presunte verifiche investigative: in caso di dubbi, è fondamentale interrompere i contatti e rivolgersi direttamente al numero di emergenza.



