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21 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Camion in fiamme sulla A1, disagi al traffico

Il rogo al km 431 causato da un probabile guasto meccanico. L'autista stacca la motrice e si salva, pompieri con la schiuma per spegnere il carico di Coca-Cola

Camion in fiamme sulla A1, disagi al traffico

Mattinata di grandi disagi per la viabilità lungo l'autostrada A1 a causa dell'incendio improvviso di un camion adibito al trasporto merci. L'allarme è scattato poco prima delle 8, quando la squadra dei vigili del fuoco di Orvieto è intervenuta d'urgenza al chilometro 431 della carreggiata nord, poco dopo il casello di Fabro in direzione Firenze (circa tre chilometri dopo l'ingresso).

Il rogo si è sviluppato in maniera autonoma, provocato con ogni probabilità da un guasto meccanico improvviso al veicolo pesante. All'arrivo dei soccorritori, l'autista aveva già dimostrato grande prontezza staccando la motrice dal rimorchio prima che le fiamme potessero avvolgere l'intero mezzo.

Nel cassone del rimorchio in fiamme si trovava un ingente carico di bottiglie di Coca-Cola. I vigili del fuoco hanno hanno usato la schiuma antincendio, riuscendo così a soffocare le fiamme e a mettere in sicurezza la struttura del rimorchio. Fortunatamente non si registrano feriti.

L'incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla circolazione autostradale per diverse ore, durante le quali si è circolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata sud. Solo intorno alle ore 10.15 è stato riaperto il tratto Fabro-Orvieto. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per i rilievi di rito e il coordinamento del traffico e il personale specializzato del V Tronco di Autostrade per l'Italia per gli interventi sulla sede stradale.

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Orvieto

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coca cola guasto camion incendio a1 orvieto

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