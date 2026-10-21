Fiere dal 13 novembre, Lega "Irrispettoso nel giorno di San Florido" | Comune "Intesa con Curia"

Esplode la polemica politica attorno alla programmazione delle Fiere di San Florido a Città di Castello, in calendario quest'anno dal 13 al 15 novembre. A sollevare la questione è stato il segretario comunale della Lega Giorgio Baglioni, che ha giudicato "sconcertante" ed "irrispettosa" la scelta dell'Amministrazione di far coincidere l'avvio della fiera delle merci con la ricorrenza del Santo Patrono.

La posizione della Lega "Rispettare il significato religioso e identitario"

Il Carroccio ha criticato duramente la scelta organizzativa, evidenziando il rischio che le bancarelle in piazza Gabriotti possano ostacolare l'accesso alla Cattedrale per le celebrazioni religiose e la partecipazione dei fedeli al solenne Pontificale.

“La festa patronale non può diventare un contorno delle fiere – ha sottolineato Baglioni – Invertire questa gerarchia di valori rischia di mettere in secondo piano il significato religioso e storico che appartiene a tutta la città. Le tradizioni sono parte della nostra identità e non semplici appuntamenti da spostare in calendario”.

La replica dell'Amministrazione "Pieno rispetto e intesa già raggiunta con la Curia"

Non si è fatta attendere la risposta del Comune di Città di Castello, che ha risposto punto su punto alle critiche, smentendo qualsiasi tipo di intralcio o mancanza di rispetto verso le celebrazioni.

L'Amministrazione ha infatti precisato che la decisione di far coincidere l'inizio della fiera con la festività dei Santi Patronali Florido e Amanzio è stata concordata da oltre un mese direttamente con la Curia vescovile tifernate. Nell'accordo è stata definita nei dettagli anche la disposizione degli ambulanti in piazza Gabriotti, proprio per garantire la totale accessibilità al Duomo per la Solenne Eucaristia.

“Chi governa ha il compito di unire e bilanciare le esigenze con equilibrio – hanno chiarito dal Municipio – La fiera si svolgerà nel pieno rispetto della storia, della tradizione e della solennità religiosa, in perfetta armonia con l'autorità ecclesiastica”.