C’è dolore a Bastia Umbra e Cannara per la scomparsa di don Francesco Fongo, storico sacerdote che per tanti anni ha guidato la parrocchia di Bastia, diventando un punto di riferimento per intere generazioni, per poi proseguire il proprio ministero a Cannara. Don Francesco è tornato alla casa del Padre nella notte tra il 20 e il 21 ottobre 2026. Dai tanti anni trascorsi a Bastia Umbra alla nuova stagione pastorale a Cannara, il cammino di don Francesco Fongo è stato contraddistinto dalla capacità di coinvolgere, costruire e accompagnare le persone, soprattutto i giovani.

E infatti sono tanti i messaggi che lo ricordano in tal senso. Di cordoglio, ma c’è anche chi rilancia le sue foto del traguardo dei cinquant’anni di sacerdozio, nel 2021, o di quando un anno dopo aveva ricevuto dal Comune di Bastia Umbra il San Michele d’Oro, riconoscimento del suo impegno e del legame con la città. A dare il triste annuncio è stata la parrocchia di San Michele Arcangelo di Bastia Umbra, che lo ha ricordato con parole di fede e riconoscenza: “Il Signore della vita ricompensi con la vita eterna il suo ministro che per tanti anni ha servito, annunciando il Vangelo di Gesù, la nostra comunità di Bastia. Venite angeli e santi di Dio, accogliete questo nostro fratello e presentatelo alla casa del Padre”.

Parole cariche di affetto sono arrivate anche dal sindaco di Cannara, Fabrizio Gareggia, che ha sottolineato la determinazione, il coraggio e la capacità di don Francesco di dedicarsi senza riserve alle persone. ”È sempre stato per la sua comunità un riferimento sicuro, la sua determinazione è stata preziosa nei momenti difficili e il suo entusiasmo ha plasmato tanti giovani ai quali si è dedicato senza risparmiarsi mai”, il saluto del primo cittadino cannarese, che ha richiamato anche il legame del sacerdote con Assisi, sua terra d’origine, e l’affetto mai venuto meno per Bastia Umbra, dove aveva trascorso oltre trent’anni.



Profondo anche il ricordo dell’assessore Lucia Paoli, che ha ripercorso le tante esperienze vissute insieme a don Francesco e il segno lasciato nella comunità cannarese.

«Da quando sei arrivato a Cannara hai letteralmente rivoluzionato la nostra parrocchia», ha scritto Paoli, ricordando i campi scuola, le iniziative di condivisione, la nascita della Locanda del Curato e l’idea di “Babbo Natale vien dal fiume”. Tra i progetti ai quali il sacerdote teneva maggiormente anche la tenace battaglia per la realizzazione del Santuario di Piandarca. “Cannara e i cannaresi perdono una persona straordinaria, capace di reinventarsi ogni giorno pur di mettersi davvero al servizio della sua comunità”, ha sottolineato l’assessore.