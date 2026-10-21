Salvò uomo dall'annegamento, premiato a Firenze l'agente Gabriele Iannizzotto

Nella Sala Pegaso di Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze, nell’ambito del “Premio BLSD Angel 2026”, è stato conferito un riconoscimento al 26enne agente della Polizia di Stato Gabriele Iannizzotto, in servizio alla Squadra Volante del Commissariato di Città di Castello.

Il premio - dedicato ai soccorritori laici distintisi in interventi di particolare rilievo - è stato assegnato al poliziotto per il tempestivo soccorso prestato ad un uomo che, mentre si trovava all’interno di una piscina di un campeggio all’Isola d’Elba, era stato colto da un malore trovandosi in una situazione di grave pericolo.

L’agente, libero dal servizio, resosi immediatamente conto di quanto stava accadendo, è intervenuto senza esitazione, raggiungendo l’uomo e mettendolo in sicurezza, evitando che le conseguenze del malore potessero essere aggravate dalla permanenza in acqua. Ha quindi prestato le manovre di primo soccorso in attesa dell’intervento del personale sanitario. La prontezza dell’intervento e la capacità di mantenere lucidità in una situazione di emergenza hanno consentito di scongiurare conseguenze più gravi.

Il riconoscimento conferito all’agente Iannizzotto testimonia anche l’importanza dell’insegnamento delle manovre di primo soccorso nei corsi di formazione della Polizia di Stato, competenze che per gli operatori delle forze dell’ordine possono rivelarsi decisive non soltanto nell’attività di servizio ma in ogni circostanza nella quale sia necessario prestare immediato aiuto ad una persona in difficoltà.