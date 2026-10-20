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20 ottobre 2026
1 min di lettura
Davide Baccarini

Morta dopo dimissioni da ospedale, chiesta archiviazione per medici indagati

I due professionisti del Pronto soccorso di Città di Castello scambiarono una disseccazione dell'aorta per gastroenterite ma per la Procura il decesso era inevitabile

Morta dopo dimissioni da ospedale, chiesta archiviazione per medici indagati

Una diagnosi errata ma un tragico destino che la medicina non avrebbe comunque potuto evitare. È la drammatica conclusione a cui è giunta la Procura di Perugia sul decesso di Sara Scarabicchi, la 43enne morta nel novembre 2025 a due sole ore dalle dimissioni dall'ospedale di Città di Castello.

I due medici indagati per omicidio colposo – un cardiologo ed una dottoressa del Pronto soccorso, assistiti dall'avvocato Ubaldo Minelli – avevano scambiato i forti dolori addominali della donna per un'infezione gastrointestinale. A ucciderla, appena due ore dopo essere tornata dall’ospedale, fu invece la disseccazione dell'aorta, patologia letale – rivelata in seguito dall’autopsia - che una Tac avrebbe potuto svelare.

Le perizie medico-legali disposte dal pm Giampaolo Mocetti, però, parlano chiaro: pur individuando tempestivamente il male, non ci sarebbe stato il tempo materiale per salvarla. Tra il trasferimento d'urgenza a Perugia e i preparativi per il delicato intervento cardiochirurgico sarebbero infatti servite, appunto, oltre due ore. Da qui la richiesta di archiviazione per omicidio colposo a carico dei due medici, contro cui i familiari della vittima e i loro legali potranno ora presentare opposizione.

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Alto Tevere Città di Castello

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