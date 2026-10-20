Morta dopo dimissioni da ospedale, chiesta archiviazione per medici indagati

Una diagnosi errata ma un tragico destino che la medicina non avrebbe comunque potuto evitare. È la drammatica conclusione a cui è giunta la Procura di Perugia sul decesso di Sara Scarabicchi, la 43enne morta nel novembre 2025 a due sole ore dalle dimissioni dall'ospedale di Città di Castello.

I due medici indagati per omicidio colposo – un cardiologo ed una dottoressa del Pronto soccorso, assistiti dall'avvocato Ubaldo Minelli – avevano scambiato i forti dolori addominali della donna per un'infezione gastrointestinale. A ucciderla, appena due ore dopo essere tornata dall’ospedale, fu invece la disseccazione dell'aorta, patologia letale – rivelata in seguito dall’autopsia - che una Tac avrebbe potuto svelare.

Le perizie medico-legali disposte dal pm Giampaolo Mocetti, però, parlano chiaro: pur individuando tempestivamente il male, non ci sarebbe stato il tempo materiale per salvarla. Tra il trasferimento d'urgenza a Perugia e i preparativi per il delicato intervento cardiochirurgico sarebbero infatti servite, appunto, oltre due ore. Da qui la richiesta di archiviazione per omicidio colposo a carico dei due medici, contro cui i familiari della vittima e i loro legali potranno ora presentare opposizione.