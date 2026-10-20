Ore drammatiche per la SRF e la Serafini Srl dove la proprietà, nel tardo pomeriggio di ieri ha annunciato la sospensione dell'attività, comunicazione che fa temere per il posto di lavoro dei 60 dipendenti delle due aziende, dichiarate fallite da una sentenza del Tribunale di Terni, depositata nella giornata di ieri 19 ottobre. Tuttoggi.info ha potuto visionare la stringata ma drammatica lettera che è stata inviata tramite Whatsapp nel tardo pomeriggio di ieri alle maestranze; una notizia shock in considerazione che gli stessi dipendenti definiscono l'azienda quasi come “un modello di gestione famigliare” e “puntuale con il pagamento degli emolumenti” (l'ultimo corrisposto, a detta dei dipendenti, lo scorso 15 ottobre).

La lettere inviata ai dipendenti

Di seguito il testo della lettera: “Con la presente siamo purtroppo a comunicarvi che, a seguito di un provvedimento emesso dal Tribunale, è stata disposta la sospensione immediata dell'attività aziendale. Di conseguenza, a partire dalla mezzanotte di oggi, le attività lavorative dovranno essere sospese fino a nuove comunicazioni. Al momento non siamo nelle condizioni di fornirvi ulteriori informazioni o indicazioni sulle modalità e sulle tempistiche di un'eventuale ripresa delle attività. Siamo consapevoli della delicatezza della situazione e delle comprensibili preoccupazioni che questa comunicazione può generare. Ci impegniamo a tenervi aggiornati nei prossimi giorni, non appena avremo informazioni più precise da condividere Vi ringraziamo per la comprensione e la collaborazione”.

L’incontro con le maestranze

Nella giornata di oggi 20 ottobre, verso le ore 15.00, la proprietà ha voluto incontrare tutti i dipendenti al di fuori del cancello della sede di Strada di Maratta Bassa, cercando di spiegare la difficile situazione delle aziende che operano nel settore della commercializzazione di prodotti alimentari freschi e della logistica dei refrigerati.

Ipotesi super-società di fatto

La proprietà dell'azienda è assistita dall'avvocato Manlio Morcella. “La Serafini Srl e la SRF sono state attratte nel fallimento dell'azienda Serafini Umberto Distribuzione Freschi S.r.l. che era stata dichiarata fallita nel dicembre 2024 e attinta da un sequestro preventivo a giugno 2022, risolto positivamente con un successivo dissequestro” - commenta il legale a Tuttoggi.info. “Nel caso specifico si ipotizza la costituzione di una “super-società di fatto” .

L’avvocato Morcella “Faremo ricorso”

“Questa super società verrebbe riconosciuta a danno delle due società sane e risulta strano che il Tribunale non abbia considerato l'opportunità dell'esercizio provvisorio, nonostante avessimo rappresentato tutte le criticità del caso per aziende che commercializzano prodotti alimentari freschi e deperibili in 4 giorni. E pensare che l’esercizio provvisorio è stato concesso anche alla Ternana Calcio, decisione legittima ma che non chiarisce come non si possa applicare per le odierne società che hanno le caratteristiche appena dette. La sentenza è incredibilmente stringata e non ha preso minimamente in considerazione le situazioni critiche che avevamo esposto. Presenteremo un ricorso alla Corte d'Appello in tempi celeri”. La notizia sta facendo il giro della città dal momento che colpisce 60 famiglie. Al momento non risultano prese di posizione ufficiali da parte delle organizzazioni sindacali.



