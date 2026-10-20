Sta arrivando anche in Centro Italia la protesta degli autotrasportatori nazionali partita dal Sud. Si contano 25 presidi solo lunedì lungo gli snodi autostradali e le arterie del centro-sud e oggi è previsto un tavolo tra delegati di Sicilia, Calabria e Puglia e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini a Milano. “Stiamo vivendo una situazione tragica, sono due settimane che non lavoro” ci dice M. autotrasportatore per la Conad a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia. Per carenza di carburante non è potuto arrivare al presidio a Poggio Imperiale, ma spera che dall’incontro di stasera esca qualche buona notizia.

Che situazione state vivendo da molti giorni?

“Non si può camminare con questi prezzi, stavolta siamo decisi il sud è tutto bloccato, fermo paralizzato. Se si aggiungono anche alcune regioni del nord si paralizza l’Italia. I supermercati sono vuoti, il gasolio alle pompe di benzina scarseggia. Se non si risolve qualcosa la vedo nera, con un litro di gasolio si fanno 3 km con il camion. Qui sono tutti fermi non si riesce a lavorare con questi margini. Il mio titolare mi ha detto ‘se non cambia qualcosa chiudo l’azienda, non ce la faccio ad andare avanti così. Non vi riesco a pagare’, questo mese mi sta pagando un po’ alla volta.

Per fare un viaggio dal Sud a Milano ci vogliono 3 mila euro di gasolio, più l’autostrada e il resto si arriva a 5.000 euro. Quanto devi chiedere al cliente per farti pagare un viaggio? Poi su quei 3.000 euro, 1.600 vanno allo Stato, tra tasse e accise. A noi non rimane nulla. Se oggi non si risolve qualcosa si torna al blocco o anche peggio di prima. Nei presidi ora fanno passare solo il latte per i bambini, i medicinali e le ambulanze. Nelle pompe di carburante e negli scaffali dei supermercati i prodotti scarseggiano. I negozi sono ancora vuoti a San Nicandro”.

Le spese sono tante oltre quella del gasolio… quali sono le vostre richieste?

“Quelle di abbassare i prezzi del carburante e le accise. Poi lavoriamo con le stesse tariffe di 15 anni fa, se vado alla Conad e chiedo un aumento loro mi dicono che più di questo non possono darti perché la merce è già aumentata. Il camion quando è vuoto con un litro fa 3 km, quando è carico anche di meno. La gomma di un camion costa 700/800 euro, 2 anni fa veniva 200 euro in meno, sono 9 gomme e in totale paghi quasi 7 mila euro di gomme. L’autostrada anche è aumentata. Le spese sono tante e non ce la fai. Il mio datore di lavoro dei 35 mila euro di fatturato mensile, quasi 30 mila sono solo di gasolio. Fino all’anno scorso ce la faceva, ora no. Se paghi il gasolio a 1,60 euro anche 1,70 euro va bene ma al di sopra no. Meloni ha fatto i video al distributore di benzina in campagna elettorale in cui si lamentava delle accise e poi sta facendo peggio”.

Anche per le materie prime i prezzi sono aumentati

“Qui stanno scioperando anche gli olivicoltori. L’Italia che ha olio senza additivi acquista olio da Tunisia, Argentina, Marocco paesi che usano prodotti che in Italia sono vietati. Vai a comprare l’olio in Tunisia e il mio prodotto me lo paghi quattro lire? I pomodori li pagano 12 centesimi al kg mentre al supermercato stanno a 8/9 euro al kg. Come mai? L’anno scorso l’olio stava a 12 euro al litro, ora il nostro me lo vuoi pagare 3,50 euro. Solo per produrre un litro di olio ci vogliono 7/8 euro! Anche gli agricoltori non ce la fanno. Il gasolio agricolo da 80/90 centesimi è arrivato a 1,60 euro 1,70”.

Foto: screenshot da reel Facebook di Mimmo Taruzzo