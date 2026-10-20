Fatiha El Afghani è stata uccisa a martellate dal marito Mohamed El Messaoudi all’interno di autobus. Dopo 5 mesi agonia, la donna è deceduta ieri 19 ottobre all’ospedale “Santa Maria” di Terni. I colpi con il martello erano stati inferti lo scorso 9 maggio e avevano lasciato danni giudicati irreversibili per la vittima. Nei confronti dell’assassino erano stati contestati i capi d’accusa di tentato femminicidio pluriaggravato e violazione del divieto di avvicinamento alla donna, ora dovrà rispondere di femminicidio. “Fatiha, nostra concittadina, è stata vittima di femminicidio dopo essere stata violentemente aggredita dal marito il 9 maggio 2026 su un autobus nei pressi di Stroncone - si legge in una nota di “Terni Donne” - mentre si stava recando a lavoro. La sua morte rappresenta una ferita profonda per la sua famiglia e per l’intera comunità, una ferita che deve tradursi in consapevolezza, responsabilità e impegno collettivo. Abbiamo chiesto che venga proclamato il lutto cittadino, affinché la morte di Fatiha trovi un riconoscimento pubblico e istituzionale adeguato alla gravità di quanto accaduto. Un gesto che non sia soltanto simbolico, ma che rappresenti un’assunzione di responsabilità da parte della città e un impegno concreto nel contrasto alla violenza maschile contro le donne”. Il lutto cittadino è stato concesso dal sindaco di Terni, Stefano Bandecchi.

Terni si raccoglie per il lutto cittadino

"Il sindaco, evidenziato che l’intera Città di Terni, colpita da questa terribile e sconvolgente notizia, intende esprimere vicinanza a tutti i suoi cari in un momento così insopportabilmente doloroso - si legge in una nota del Comune di Terni - tenuto conto che l’Amministrazione Comunale, raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini, degli amministratori e degli esponenti delle diverse forze politiche, intende manifestare in modo tangibile e solenne il dolore dell’intera Comunità per la tragica perdita; sentita la Giunta comunale; informato il Prefetto di Terni;

ordina la proclamazione del lutto cittadino per il giorno 22 ottobre 2026 per ricordare la donna vittima di violenza in segno di cordoglio e partecipazione. L’esposizione delle bandiere (europea, nazionale) a mezz’asta o abbrunate sugli edifici comunali. Invita la comunità cittadina ad esprimere, in forme decise autonomamente, il dolore e l’abbraccio ai familiari”.

L'Amministrazione Comunale parteciperà, anche con il gonfalone, alla fiaccolata che si terrà giovedì 22 ottobre, alle ore 21, partendo da piazza della Repubblica, organizzata dalle associazioni delle donne per ricordare Fatiha El Afghani e per ribadire il no alla violenza di genere.

Fiaccolata per Fatiha

Le donne e tutta la comunità sentono la ferita aperta di questa triste vicenda e “Per ricordare Fatiha El Afghani, giovedì 22 ottobre, alle ore 21, partirà da Piazza della Repubblica una fiaccolata per esprimere vicinanza alla sua famiglia e dare voce al dolore di un’intera comunità. La violenza maschile contro le donne è un fenomeno strutturale, radicato in rapporti di potere storicamente diseguali e in una cultura che continua a mettere in discussione l’autodeterminazione delle donne. E se il problema è strutturale, la risposta deve essere collettiva”. La città è dunque pronta a dare la sua risposta civica e di coscienza, così come era già successo per il delitto di Ilaria Sula, altra ternana barbaramente uccisa dal suo ex fidanzato.

“Lottare per tutte le donne”

“Non si tratta di episodi isolati, ma di un fenomeno che richiede prevenzione, strumenti efficaci di protezione, interventi tempestivi e un cambiamento culturale profondo, sostenuto da politiche pubbliche continuative - scrive ancora Terni Donne - La storia di Fatiha deve interrogare le istituzioni e tutta la comunità anche sul tema dei braccialetti elettronici e della loro effettiva efficacia. Gli strumenti di controllo e di protezione possono svolgere una funzione importante, ma quando non riescono a proteggere la vita delle donne, è necessario verificarne l’effettiva efficacia e intervenire sulle criticità. Questa riflessione è doverosa non solo per Fathia, ma per tutte le donne (in Italia più di 4000 ad oggi) che sono in un percorso di fuoriuscita dalla violenza e affidano con fiducia nei confronti delle istituzioni la loro sicurezza al braccialetto elettronico: uno Stato che ha a cuore la vita delle donne deve poi farsi carico della loro protezione e non lasciarle sole”.

“Le donne hanno libertà limitata”

“L’applicazione del braccialetto elettronico rischia di trasferire, ancora una volta, sulle donne il peso della propria protezione. Alle donne viene chiesto di riconoscere i segnali di pericolo, denunciare, allontanarsi, cambiare abitudini, controllare continuamente ciò che accade intorno a loro e valutare ogni possibile rischio, verificare che il dispositivo di protezione sia sempre carico, on line e perfettamente funzionante. Si impone loro, così, una condizione di allerta permanente che finisce per limitare la libertà, l’autonomia e il diritto di vivere senza paura delle donne che quella violenza la subiscono e cercano di liberarsene, più che degli uomini che la commettono”

“Contrastare la violenza maschile”

“Ma la responsabilità di contrastare la violenza maschile non riguarda soltanto le istituzioni, ma ciascuna e ciascuno di noi: come cittadine e cittadini abbiamo il dovere di mettere in discussione, ogni giorno, gli stereotipi di genere che ci condizionano, i comportamenti e le relazioni di potere che alimentano la cultura patriarcale, perché è solo attraverso un cambiamento culturale collettivo, profondo e concreto che possiamo costruire una società in cui nessuna donna debba più avere paura. Invitiamo la cittadinanza a partecipare alla fiaccolata di giovedì 22 ottobre. Ci ritroveremo per Fatiha, per sua figlia, per la sua famiglia e per tutte le donne che vivono o hanno vissuto la violenza. Perché nessuna donna debba essere lasciata sola e perché il contrasto alla violenza maschile non può essere soltanto una promessa: deve diventare una responsabilità condivisa e un impegno collettivo, concreto, quotidiano e istituzionale. Non vogliamo più piangere altre sorelle uccise. Ci vogliamo vive. Libere di essere libere di vivere”.



