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20 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Si finge agente della Polizia Stradale e spilla soldi agli anziani

Incastrato dalle telecamere e dalle testimonianze delle vittime un truffatore seriale di 39 anni. La Polizia di Stato lo denuncia e fa scattare il foglio di via da Perugia

Si finge agente della Polizia Stradale e spilla soldi agli anziani

Si spacciava per un appartenente alla Polizia Stradale e, facendo leva sulla credibilità della divisa e inventando improvvise difficoltà economiche o personali, convinceva le sue vittime – prevalentemente persone anziane – a consegnargli modiche somme di denaro con la promessa di restituirle. Un'insidiosa scia di raggiri messi a segno tra Perugia e i Comuni limitrofi, interrotta dall'intervento della Polizia di Stato, che ha denunciato un 39enne per i reati di truffa e truffa aggravata.

Il modus operandi, foto del distintivo per conquistare fiducia

Le indagini sono scattate a seguito di una lunga serie di segnalazioni e querele presentate da cittadini finiti nella rete del 39enne, peraltro già noto alle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avvicinava le sue vittime simulando uno stato di bisogno e qualificandosi come poliziotto. Per apparire del tutto credibile, in diverse occasioni forniva il proprio numero di telefono, inviando via WhatsApp la foto del documento d'identità e l'immagine di un distintivo con lo stemma della Repubblica e la dicitura "Servizio di Polizia Stradale". Una volta incassato il "prestito", tuttavia, il sedicente agente si rendeva irreperibile.

Incastrato dalle telecamere e dai riconoscimenti

A chiudere il cerchio attorno al truffatore seriale sono stati gli agenti della Questura di Perugia. Attraverso un'articolata attività di riscontro – che ha incrociato testimonianze delle vittime, verbali di individuazione fotografica e analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone dei raggiri – i poliziotti sono risaliti alla sua reale identità, deferendolo a piede libero all'Autorità Giudiziaria.

Stangata del Questore, foglio di via per 4 anni

Oltre alle contestazioni di carattere penale, nei confronti del 39enne è arrivata anche la stangata in sede amministrativa. Al termine dell'istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine, il Questore di Perugia ha firmato nei suoi confronti la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, con divieto di far ritorno nel Comune di Perugia per un periodo di 4 anni.

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Perugia Umbria

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