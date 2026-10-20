Finto carabiniere incastrato da ragazzina, arrestato e refurtiva restituita

La telefonata ad arte di un sedicente maresciallo, la storiella del marito finito nei guai per una rapina e la richiesta di consegnare gioielli e contanti. Un copione purtroppo già visto, ma che questa volta è finito con le manette ai polsi del truffatore grazie al sangue freddo e all'intuito di una ragazza poco più che bambina.

È accaduto ad Alviano, dove i carabinieri di Amelia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane di origini campane, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso subito dopo aver prosciugato gli averi di una donna di 54 anni.

Tutto è iniziato con una chiamata sul telefono di casa della donna. All'altro capo del filo un abile interlocutore che, spacciandosi per un maresciallo dell'Arma di Terni, l'ha informata che l'autovettura del marito era risultata coinvolta in un grave episodio criminale.

L'impostore, approfittando dello stato d'ansia generato nella donna, le ha fatto credere che occorresse raccogliere d'urgenza tutti i preziosi e i contanti presenti in casa per un "confronto" con la refurtiva della rapina. Indotta in errore, la vittima ha così radunato l'oro di famiglia e i contanti per consegnarli a un emissario che si sarebbe presentato di lì a poco alla porta.

A spezzare la trama del raggiro è stata la figlia adolescente della donna. Mentre la madre veniva tenuta bloccata al telefono dal finto maresciallo proprio per impedirle di contattare i familiari, la giovane si è accorta che qualcosa non quadrava. Senza esitare, ha contattato un Brigadiere dei carabinieri in servizio ad Orvieto, amico di famiglia, raccontandogli quanto stesse accadendo.

Il militare ha immediatamente allertato la centrale operativa di Amelia. La tempestività della segnalazione ha permesso ad una pattuglia di piombare nella frazione in pochissimi minuti. I carabinieri hanno intercettato il giovane proprio mentre si accingeva a salire a bordo di un'auto a noleggio, lasciata poco distante dall'abitazione della vittima per guadagnarsi la fuga.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire l'intera refurtiva: gioielli in oro e argento per un valore di circa 2.000 euro e 210 euro in contanti, consegnati soltanto una manciata di minuti prima. L'intero tesoretto è stato immediatamente restituito alla legittima proprietaria al momento della formalizzazione della denuncia.

Su disposizione del Pm della Procura di Terni, l'arrestato è stato trattenuto fino al giudizio direttissimo del giorno successivo. All'esito dell'udienza, il giudice del Tribunale penale di Terni ha convalidato l'arresto e applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza.