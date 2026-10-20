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20 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

A torso nudo molesta passanti in centro e aggredisce forze dell'ordine, arrestato

Caos in via I Maggio, a Terni. Rifiuta di fornire documenti e si scaglia contro carabinieri e Polizia Locale con calci e sputi. Giudice dispone obbligo di dimora

A torso nudo molesta passanti in centro e aggredisce forze dell'ordine, arrestato

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di venerdì scorso (17 ottobre) in pieno centro a Terni, dove un uomo in palese stato di alterazione alcolica ha molestato passanti e residenti per poi scagliarsi con violenza contro i carabinieri e Polizia Locale intervenuti sul posto. Il ternano, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti, è scattato l'arresto in flagranza di reato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L'allarme è scattato a seguito di numerose chiamate al 112 da parte di cittadini spaventati. Le segnalazioni indicavano la presenza, in via I Maggio, di un uomo a torso nudo che, urlando senza controllo, disturbava le persone in transito nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici "Anita Garibaldi" e "Leonardo Da Vinci". Prontamente giunti sul posto, carabinieri e Polizia Locale hanno individuato l'uomo mentre stazionava all'esterno di un esercizio commerciale della zona.

Alla richiesta da parte delle forze dell’ordine di esibire un documento di riconoscimento per l’identificazione, l'esagitato ha opposto un netto rifiuto, limitandosi a declinare verbalmente le proprie generalità. Subito dopo ha iniziato a inveire pesantemente contro i militari e gli agenti di Polizia Locale, sputando più volte al loro indirizzo, spintonandoli con forza e cercando di colpirli con calci. Gli intervenuti sono tuttavia riusciti a immobilizzarlo in sicurezza e a condurlo in caserma.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura di Terni, l'arrestato è stato trattenuto in attesa del giudizio di convalida per direttissima svoltosi il giorno successivo. All'esito dell'udienza, il giudice ha convalidato l'operato delle forze dell'ordine, applicando nei confronti dell'uomo la misura cautelare dell'obbligo di dimora nella provincia di Terni.

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