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20 ottobre 2026
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Caporicci Rimorchi a EIMA International 2026: innovazione e Made in Italy al servizio dell’agricoltura

Caporicci Rimorchi a EIMA: qualità italiana per un'agricoltura efficiente e sostenibile. Lo stand sarà visitabile a Bologna Fiere dal 10 al 14 novembre

Caporicci Rimorchi a EIMA International 2026: innovazione e Made in Italy al servizio dell’agricoltura

Qualità costruttiva, affidabilità e innovazione: sono questi i valori con cui Caporicci Rimorchi si prepara a partecipare a EIMA International 2026, uno degli appuntamenti di riferimento a livello internazionale per il settore delle macchine e delle tecnologie per l’agricoltura e il giardinaggio. La manifestazione si svolgerà a BolognaFiere da martedì 10 a sabato 14 novembre, riunendo aziende, operatori e professionisti chiamati a confrontarsi sulle prospettive dell’agricoltura del futuro.

In un’edizione che guarda al “Design, Agricultural Future”, Caporicci Rimorchi porterà la propria esperienza nella progettazione e produzione di rimorchi agricoli e mezzi per il trasporto, con soluzioni pensate per rispondere alle esigenze di un’agricoltura sempre più professionale, dinamica e attenta all’efficienza operativa.

Una storia di esperienza, qualità e personalizzazione

Fondata nel 1984 a San Giacomo di Spoleto, Caporicci Rimorchi ha costruito nel tempo il proprio percorso partendo dalla produzione artigianale di piccoli rimorchi per il trasporto dei cereali, ampliando progressivamente competenze, capacità produttive e gamma di prodotti. Oggi l’azienda propone oltre 300 modelli, con numerose varianti e possibilità di personalizzazione per rispondere alle differenti necessità di aziende agricole e operatori del settore.

Dai rimorchi ribaltabili ai dumper, dai pianali inclinabili ai carrelloni per il trasporto di macchine operatrici, fino alle soluzioni per il trasporto del bestiame, ai carrobotti e agli allestimenti speciali, l’offerta Caporicci si distingue per la varietà delle applicazioni e per la possibilità di configurare i mezzi in funzione delle specifiche esigenze di lavoro.

Una filosofia produttiva che coniuga artigianalità, attenzione alla qualità costruttiva e ricerca di soluzioni funzionali, mantenendo saldo il legame con il territorio e con il saper fare italiano.

A EIMA per incontrare il futuro del settore

La partecipazione a EIMA International rappresenta per Caporicci Rimorchi un’importante occasione per presentare da vicino le proprie proposte, valorizzare le competenze maturate nel corso degli anni e confrontarsi direttamente con clienti, rivenditori e professionisti del comparto agricolo.

La fiera sarà anche un’opportunità per conoscere le ultime novità della gamma e approfondire le possibilità di personalizzazione, con l’obiettivo di offrire strumenti di lavoro resistenti, flessibili e duraturi, capaci di accompagnare concretamente le attività quotidiane delle imprese.

Caporicci Rimorchi sarà a Bologna per condividere esperienza, progetti e nuove prospettive per l’agricoltura.

Informazioni per la visita

Evento: EIMA International 2026 - Date: dal 10 al 14 novembre 2026 - Luogo: BolognaFiere, Bologna - Padiglione: 12 - Stand: B/7

Un’occasione per scoprire una realtà produttiva umbra che, dal 1984, mette esperienza, personalizzazione e Made in Italy al servizio del lavoro agricolo.

Tag

Spoleto Umbria

Parole chiave

Caporicci Rimorchi EIMA 2026 agricoltura italiana innovazione agricola rimorchi personalizzati

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