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20 ottobre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Carabinieri ritrovano antico manoscritto del 1524...su Facebook

Era stato venduto ad un'associazione per 5000 euro, denunciato noto bibliofilo. Il volume torna all'Arcidiocesi dopo gli accertamenti coordinati dalla Procura

Carabinieri ritrovano antico manoscritto del 1524...su Facebook

I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Perugia hanno restituito all’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve un antico e prezioso manoscritto appartenuto alla “Compagnia del SS. Sacramento di Deruta”, risalente al 1524, consegnandolo nelle mani dell’Arcivescovo metropolita Mons. Ivan Maffeis.

Le attività d’indagine hanno avuto inizio lo scorso maggio quando i militari, nell'ambito delle attività di controllo sul web per contrastare il commercio illecito di beni culturali, hanno individuato il prezioso manoscritto su una pagina Facebook, che ne annunciava l’imminente restituzione da parte di un’associazione culturale di Deruta all’archivio parrocchiale.

I successivi accertamenti, coordinati dalla Procura di Perugia e condotti con l’ausilio dell’Archivio Diocesano di Perugia, hanno consentito di ricondurre la pertinenza del bene alla Confraternita del SS. Sacramento di Deruta, in virtù di una dicitura che recita: “è de la divota compagnia del santissimo e glorioso sacramento corpo de Cristo fatta in Diruta nela chiesa de San Francesco” e di accertarne l’indiscutibile valenza culturale sancita anche dalla normativa.

I militari sono riusciti anche a ricostruire i passaggi di proprietà del manoscritto, identificando e deferendo in stato di libertà un noto bibliofilo ed esperto del settore ritenuto responsabile di ricettazione di beni culturali, per aver venduto, proprio alla citata associazione, l’importante libro per la somma di 5000 euro.

La restituzione del manoscritto, oltre all’elevato valore storico, assume anche un forte valore simbolico, riconsegnando alle comunità di Perugia e Deruta una testimonianza autentica della propria storia ecclesiastica e sociale.

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Perugia Todi Umbria

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manoscritto perugia deruta facebook 1524 bibliofilo

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