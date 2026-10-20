Il 24 e 25 ottobre 2026, il pittoresco borgo di Colle del Marchese a Castel Ritaldi (PG) si prepara a ospitare Frantotipico, la manifestazione che da oltre vent'anni celebra il trionfo dell'olio nuovo e le eccellenze del territorio. Un fine settimana di festa e convivialità che promette di nutrire il corpo e l'anima, offrendo un programma coinvolgente per ragazzi, famiglie e adulti.

L'arrivo dell'olio nuovo è un momento di gioia autentica che a Frantotipico si respira in ogni angolo. I frantoi locali aprono le loro porte per accogliere turisti e residenti con assaggi di calde bruschette e visite guidate gratuiti. Assistere alla lavorazione delle olive, partecipare a laboratori culinari, esperienziali e artistici e vivere la genuinità di questi luoghi rende il territorio di Castel Ritaldi una meta imperdibile per chi ama natura, benessere e buon cibo: un vero e proprio tuffo nella tradizione e nella bellezza.

Il weekend sarà un’esplosione di appuntamenti tra degustazioni, escursioni, spettacoli e laboratori. Si parte sabato 24 ottobre a partire dalle ore 20.00 in Piazza Colle del Marchese con "Polentiamo" (polentata, vin brulé e assaggi di olio novello a ritmo di musica con DJ Lele e DJ Giorgia) e con la divertente sfida "La bruschetta più grande del mondo", in cui indovinare la lunghezza della fetta da record per vincere una bottiglia di olio EVO.

Il programma clou di domenica 25 ottobre si apre alle 9.30 con la "Camminata tra gli ulivi… con la liacciola del Frantotipico", organizzata in collaborazione con Frantoi Aperti e Associazione Nazionale Città dell'Olio. Alle 10.00 si terrà il Taglio del nastro con le Autorità e prenderà il via l'estemporanea di pittura "Olio ispirami…" (3° Memorial Pietro Curti). Seguiranno l'apertura del Mercatino dei Prodotti Tipici e dell’Artigianato Locale, la dimostrazione "Cerchiamo i tartufi" con la Truffleland Academy, il laboratorio per bambini "Giochiamo a fare l’olio" al Frantoio Settimi e il raduno di moto d’epoca con il Vespa Club Spoleto.

Dalle 15.00 alle 18.00 saranno attive le navette gratuite (ogni 30 minuti) per la visita guidata ai Frantoi Celesti, Settimi e Oleificio Cooperativo, arricchite dalle performance musicali di Emiliano D'Ambrosio e Luigi Genise Duo (cover '80/'90), Faran – Celtic Folk Duo e Marco Bandera (handpan).

Nei frantoi e negli spazi del borgo si terranno numerosi incontri e laboratori esperienziali per grandi e piccini, tra gli altri eventi, nella Sala polivalente ex chiesa San Pancrazio: incontro "Le proprietà salutari dell'olio extra vergine di oliva" con la nutrizionista Dott.ssa Doria Ponti (con la possibilità di raccogliere timbri nei frantoi per ricevere una bottiglietta d'olio) e "Panel Test" con degustazione ed analisi sensoriale dell'olio extravergine d'oliva. Nel Frantoio Eredi Celesti: "Oliamoci bene!" (massaggi all'olio d'oliva) e laboratorio didattico "I cestini di Fiorinda". Nel Frantoio Settimi: Showcooking "…dal frutto alla tavola…" con Marta Giampiccolo. Nel Frantoio Cooperativo tra Produttori Agricoli: “La saponeria”, laboratorio sulle erbe, rituali popolari e sapone antico.

La giornata culminerà alle ore 18.00 con uno "Spettacolo a sorpresa" in Piazza Colle del Marchese, seguito alle 18.30 dal saluto delle Autorità e dalle "Degustazioni in Musica", occasione per assaggiare gratuitamente le eccellenze della tradizione culinaria locale offerte dal GAL Valle Umbra e Sibillini.

Frantotipico 2026 vi aspetta a Colle del Marchese per regalarvi un weekend tra bellezza dei luoghi, genuinità e tradizione.

L’evento, inserito nel circuito Frantoi Aperti, è organizzato da Ars Spoletium e l’Associazione Italian Accordion Culture con la collaborazione e il contributo del Comune di Castel Ritaldi e il contributo del GAL Valle Umbra e Sibillini - AS 2.1 nell’ambito del CSR per l’Umbria 2023-2027 - Intervento SRG 06.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Sabato 24 Ottobre

ore 20.00 | Piazza Colle del Marchese

“Polentiamo” – Polentata, vin brulé e assaggi di olio novello a ritmo di musica con DJ Lele e DJ Giorgia.

“La bruschetta più grande del mondo” – Indovina la lunghezza della fetta da record e vinci una bottiglia di olio EVO.

Domenica 25 Ottobre

ore 9.30 | Piazza Colle del Marchese: “Camminata tra gli ulivi… con la liacciola del Frantotipico” – Passeggiata con guida ambientale ed escursionistica abilitata dalla Regione Umbria in collaborazione con Frantoi Aperti e Associazione Nazionale Città dell'Olio.

ore 10.00 | Piazza Colle del Marchese: Taglio del nastro alla presenza delle autorità.

ore 10.00 – 16.30 | Piazza Colle del Marchese: “Olio ispirami… Estemporanea di pittura” – 3° memorial Pietro Curti. Concorso di pittura per categorie aperto a tutti.

ore 10.30 | Piazza Colle del Marchese: Apertura del Mercatino dei Prodotti Tipici e dell’Artigianato Locale (aperto fino alla sera).

ore 10.30 | Piazza Colle del Marchese: “Cerchiamo i tartufi” con i cani della scuola di addestramento Truffleland Academy.

ore 10.30 | Frantoio Settimi: “Giochiamo a fare l’olio” – Raccolta e molitura delle olive riservata ai bambini.

ore 11.30 | Piazza Colle del Marchese: Arrivo moto d’epoca con la partecipazione di Vespa Club Spoleto.

ore 15.00 – 18.00 | Piazza Colle del Marchese: Partenza Navetta (ogni 30 minuti) per la visita guidata ai Frantoi Celesti, Settimi e Oleificio Cooperativo. In ogni frantoio sono previste degustazioni dell’olio EVO e le performance musicali con gli artisti Emiliano D'Ambrosio e Luigi Genise Duo (cover '80 / '90), Faran – Celtic Folk Duo (Scottish & Irish folk music) e Marco Bandera (handpan).

ore 15.00 – 18.00 | Sala polivalente ex chiesa San Pancrazio: “Le proprietà salutari dell'olio extra vergine di oliva” a cura della nutrizionista Dott.ssa Doria Ponti (partecipa ai laboratori nei frantoi, raccogli i timbri e riceverai una bottiglietta d'olio).

ore 15.00 – 18.00 | Frantoio Eredi Celesti Terre del Marchese: “Oliamoci bene!” (Massaggi all'olio d'oliva) e “I cestini di Fiorinda” (laboratorio didattico per bambini e famiglie).

ore 15.00 – 18.00 | Frantoio Settimi: “Showcooking …dal frutto alla tavola…” – Laboratorio per bambini e famiglie con Marta Giampiccolo.

ore 15.00 – 18.00 | Frantoio Cooperativo tra Produttori Agricoli: “Insieme per crescere” Laboratorio per bambini e famiglie in collaborazione con l’Oratorio Gio & Greg) e “La saponeria” Laboratorio sulle erbe, rituali popolari e sapone antico, a cura dell'associazione "Le Voci del Nera”

ore 17.00 | San Pancrazio: “Panel Test” – Degustazione ed analisi sensoriale dell'olio extravergine d'oliva a cura di Marco Bettini.

ore 18.00 | Piazza Colle del Marchese: “Spettacolo a sorpresa…”.

ore 18.30 | Piazza Colle del Marchese: “Degustazioni in Musica e saluto delle Autorità” – Degustazione gratuita delle eccellenze della tradizione culinaria locale offerta dal GAL Valle Umbra e Sibillini.





