Un 21enne è stato arrestato dai crabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Perugia, perché sorpreso con 17 involucri termosaldati di cocaina. L’intervento rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti promosse dal Comando provinciale dei Carabinieri di Perugia, attraverso servizi mirati di controllo del territorio su tutta la provincia.

L’operazione è stata condotta in località Balanzano, nel territorio comunale di Perugia, dove i militari hanno sottoposto a controllo un giovane che si trovava a bordo della propria auto in sosta: il 21enne ha consegnato spontaneamente ai Carabinieri due involucri termosaldati contenenti cocaina, ma la successiva perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenirne altri 15, per un peso complessivo di circa 12 grammi. Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato un telefono cellulare e 350 euro in contanti. Dopo la direttissima seguita all’arresto, che è stato convalidato, il giudice ha disposto la liberazione del 21enne.