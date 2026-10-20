Avrebbe forzato il distributore automatico di bevande all’interno della Biblioteca Comunale “Sperelliana”, impossessandosi del denaro contante custodito al suo interno. Per questo motivo, i carabinieri della Stazione di Gubbio hanno denunciato un 35enne per furto aggravato.
L’episodio risale alla scorsa estate, quando, secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo si sarebbe introdotto nella struttura pubblica durante le ore diurne, per poi forzare il distributore automatico e prelevare i soldi contenuti all’interno.
Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di risalire al presunto responsabile attraverso l’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della biblioteca. Il 35enne era stato già denunciato in passato per aver forzato altri distributori di bevande nel territorio eugubino.