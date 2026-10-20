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20 ottobre 2026
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Il Consiglio comunale di Assisi approva aumento capitale sociale di Sase

Il Comune di Assisi approva unanime l’aumento di capitale S.A.S.E. per l’aeroporto, garantendo investimenti e operatività. Scopri i dettagli ora!

Il Consiglio comunale di Assisi approva aumento capitale sociale di Sase

Il Consiglio comunale di Assisi ha approvato all’unanimità, l’adesione all’aumento di capitale sociale della S.A.S.E S.p.A., società che gestisce l’aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”, di cui il Comune è socio con una quota del 4,83%.


L’operazione si rende necessaria a seguito del superamento della soglia dei 300mila passeggeri annui nell’ultimo biennio, che impone l'obbligo di adeguare il capitale sociale di S.A.S.E. all’importo minimo di 3.098.741 euro per garantire gli investimenti necessari ad assicurare la continuità operativa del servizio. L’atto è stato ratificato con urgenza, considerando che l’assemblea dei soci è stata convocata martedì scorso per il 22 ottobre 2026.

La Giunta comunale, con un atto d’indirizzo del 9 ottobre scorso, aveva già espresso parere favorevole a riguardo e ora il consiglio ha approvato, all’unanimità dei presenti in aula, l’adesione da parte del Comune di Assisi all’aumento di capitale sociale della S.A.S.E. e ratificato la variazione di bilancio deliberata dalla Giunta che destina 92.540,65 euro all’operazione.

Tale cifra fa riferimento a 3.504 azioni del valore nominale di 26,41 euro ciascuna ed è stata stanziata mediante l’applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione libero accertato con il Rendiconto 2025. In conseguenza a tale decisione, la quota capitale del Comune di Assisi in S.A.S.E S.p.A., risulterà pari a 149.718,30 euro, suddivisa in 5.669 azioni complessive, pari al 4,83% del totale del capitale sociale.


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Assisi

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Assisi aumento capitale S.A.S.E. aeroporto Umbria investimenti Consiglio comunale azioni bilancio

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