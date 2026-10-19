Reati ambientali, alleanza tra Arpa e Fondazione Antiusura

A Palazzo Donini presentato il protocollo d’intesa tra Arpa Umbria e la Fondazione umbra per la prevenzione dell’usura.

A prendere la parola sono stati Fausto Cardella, il presidente della Fondazione, Alfonso Morelli, direttore generale di Arpa Umbria, e infine la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. Durante i loro interventi sono state affrontate tematiche come l’illegalità, i reati ambientali e l’importanza di proteggere il nostro territorio.

La cerimonia si è poi conclusa con la firma dell’accordo tra i rappresentanti delle due associazioni.

Le parole di Fausto Cardella

Il primo a intervenire è stato il presidente della Fondazione umbra per la prevenzione dell’usura, il quale ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa collaborazione: “L’ARPA ha una funzione importantissima per quanto riguarda l’ecosistema in termini di mantenimento e per noi collegarci a loro assume tre finalità. La prima è proprio quella prevista dall’articolo 5 della legge istitutiva dell’ARPA, la diffusione della cultura della legalità, con cui si intende tenere lontana la mafia dalle nostre terre. La seconda è la forma di risonanza che va a beneficio di entrambi i soggetti. E infine per ultimo va considerato l’aspetto preventivo, che certamente ci aiuta. Ringrazio dunque il presidente dell’ARPA per questo accordo che va a favore della prevenzione del futuro dell’Umbria. Dico grazie nuovamente anche al Presidente regionale perché credo che in questo modo applichiamo una prescrizione delle direttive regionali, che è quella secondo cui le partecipate siano in rete”.

Morelli: “In un mondo così complesso è fondamentale mettersi al servizio della comunità

Ha preso poi la parola il presidente dell’ARPA, che ha illustrato più nel dettaglio il progetto parlando delle attività che verranno svolte: “Credo che in un mondo così complesso sia estremamente importante fare rete e mettersi al servizio della comunità. La nostra strategia è dunque quella di creare alleanze per quanto possibile in maniera capillare all’interno della società”.

“Sul tema dell’ambiente - ha aggiunto - bisogna procedere con queste attività di informazione ed approfondimento delle tematiche ambientali per fare prevenzione. Svolgeremo dunque degli incontri informativi, scientifici riguardanti il consumo critico, le energie rinnovabili ed il risparmio che possiamo ottenere con l’efficienza energetica. Andremo ad affrontare anche il tema dei rifiuti per conoscere la complessità normativa ed agire prevenendo anche in questo caso. Ci attiveremo dunque con questo calendario specifico per parlare di queste tematiche”.

Il presidente ha poi parlato di una nuova esperienza editoriale: “Approfitto di questo momento per annunciare che noi presto inizieremo una nuova esperienza di editoria scientifica con la nostra rivista Micron, che sarà un nuovo spazio di approfondimento scientifico dove verranno raccontati i temi della sostenibilità con un linguaggio accessibile, ma senza screditare le tematiche affrontate”.

Proietti: “Saremo un boccone molto indigesto per le mafie”

A concludere la conferenza di presentazione è stata Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, che ha sottolineato come l’illegalità sia una realtà da affrontare anche a livello europeo, attivando collaborazioni: “La settimana scorsa eravamo al Parlamento europeo, dove al Consiglio delle Regioni l’Umbria ha presentato il parere sull’attuazione delle politiche energetiche su incarico di tutte le Regioni d’Europa. In quel parere abbiamo scritto chiaramente che quelli dell’ambiente, dei reati ambientali e della legalità sono temi che devono essere attenzionati a livello europeo, perché vengono declinati dagli amministratori locali. Abbiamo espresso vicinanza a quegli amministratori che si frappongono tra l’illegalità e le loro comunità prevenendo questi reati. Le vittime di questi crimini vengono inseriti in una rete illegale oppure è proprio l’illegalità che gli si butta addosso”.

“Noi - ha aggiunto - siamo forti se ci mettiamo in rete, proteggiamo la popolazione se ci mettiamo in rete, combattiamo l’illegalità se siamo in rete. Accogliamo con favore questo protocollo d’intesa tra due realtà che si legano sempre di più per la legalità e per mettere al centro delle nostre politiche le fasce più deboli e difenderle. Quindi - ha concluso - finché ci saranno questi strumenti, finché saremo in rete noi enti pubblici, le prefetture, lo Stato, le forze dell’ordine… ecco, saremo un boccone molto indigesto per le mafie. Continuiamo su questa strada”.

Francesco D’Atanasio