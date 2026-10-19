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19 ottobre 2026
3 min di lettura
Davide Baccarini

Inchiesta Sogepu, chiesti 4 anni per Granieri e rinvio a giudizio per Goracci

La Procura di Perugia cala le carte sulla presunta maxi-tangente da 750mila euro. Difese in aula, parola finale al giudice il 30 ottobre

Inchiesta Sogepu, chiesti 4 anni per Granieri e rinvio a giudizio per Goracci

Quattro anni di reclusione per Antonio Granieri e il rinvio a giudizio per Cristian Goracci. Sono le richieste formulate dal pubblico ministero Andrea Claudiani a conclusione della requisitoria nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Perugia sulla gestione del servizio rifiuti nell'Alta Valle del Tevere, una maxi-gara da di ben 315 milioni di euro.

La decisione finale del giudice per l'udienza preliminare Valeria Casciello – sia sulla sentenza per Granieri che sull'eventuale processo ordinario per Goracci – è attesa per il prossimo 30 ottobre, al termine delle repliche delle parti.

La presunta maxi-tangente e l'appalto da 315 milioni

Al centro del quadro accusatorio tracciato dagli inquirenti figura una presunta tangente da 750mila euro che, tra il 2015 e il 2022, sarebbe stata versata da Granieri – all'epoca presidente del Consiglio di amministrazione della società ambientale Ece – a favore di Goracci, allora ai vertici della società pubblica Sogepu.

Secondo la ricostruzione della Procura, il passaggio di denaro sarebbe avvenuto attraverso consulenze fittizie ed emissione di fatture per operazioni inesistenti: uno "schermo giuridico", sostengono gli investigatori, ideato per remunerare le presunte irregolarità nell'affidamento del servizio. Goracci, nomina di ambito politico, avrebbe infatti favorito la partecipazione della stessa Ece alla gara pubblica. L'appalto fu poi aggiudicato alla Sogeco, società mista nata proprio dall'unione tra Sogepu ed Ece, all'interno della quale Goracci avrebbe successivamente ottenuto anche la carica di direttore generale.

I percorsi processuali e le richieste dell'accusa

Le posizioni dei due principali imputati si dividono ora sul piano procedurale:

  • Antonio Granieri: ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Rispondendo delle ipotesi di reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e fatturazioni inesistenti, la richiesta di pena del pm Claudiani è stata fissata a 4 anni di reclusione (cifra che tiene già conto dello sconto di un terzo previsto dal rito alternativo).

  • Cristian Goracci: avendo optato per il rito ordinario, per lui il magistrato ha chiesto il rinvio a giudizio. In caso di accoglimento da parte del giudice, l'ex vertice di Sogepu affronterà il dibattimento in aula senza poter usufruire dei benefici previsti dai riti alternativi.

La parola alle difese: decisione al 30 ottobre

Dopo le domande dell'accusa, l'udienza davanti al gup Valeria Casciello ha visto gli interventi dei legali delle parti civili e delle difese degli imputati. L'aula tornerà a riunirsi il 30 ottobre per le ultime repliche, data in cui il giudice scioglierà la riserva e pronuncerà sia la sentenza di primo grado per Granieri sia il decreto che deciderà la sorte processuale di Goracci.

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Alto Tevere Città di Castello

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