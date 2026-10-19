E' morto Palmiero Milletti, Perugia perde il suo "Cesarino"

Da Cesarino, il ristorante che si affaccia su piazza IV Novembre, non è sol un locale dove mangiare la tipica cucina locale. Per generazioni è un luogo di incontro, un modo di essere “al centro” di Perugia, in tutti i sensi.

Quella Perugia che oggi piange Palmiero Milletti, noto a tutti, appunto, come Cesarino, il nome che indicava anche il locale, “da Cesarino”, che ha rilevato e poi gestito per tanti anni.

Un malore ha privato Perugia di uno dei suoi personaggi più noti e amati. Una popolarità che, nell’epoca dei social, era stata accresciuta dagli editoriali di Corso Vannucci a cui lo chiamava il collega Pasquale Punzi (dalla cui pagina Facevook è tratta la foto).

Appresa la notizia della morte di Cesarino, la sindaca Vittoria Ferdinandi e l'Amministrazione comunale di Perugia hanno espresso profondo cordoglio.

“Con la scomparsa di Cesarino – le parole della sindaca – Perugia perde una figura che appartiene alla memoria collettiva della nostra comunità. Ci sono persone che, attraverso il proprio lavoro, diventano parte dell'identità di una città, contribuendo a custodirne le tradizioni, le relazioni e il senso di appartenenza. Cesarino ha rappresentato questo legame profondo tra la ristorazione, l'accoglienza e la vita del nostro centro storico. Il suo ricordo resterà legato a una Perugia fatta di incontri, convivialità e luoghi che attraversano le generazioni”.

La sua scomparsa - viene ricordato nella nota del Comune - rappresenta una perdita per il mondo della ristorazione perugina e per il centro storico, la cui identità è costruita anche grazie alle storie, alla passione e all'impegno quotidiano di chi vi ha lavorato per una vita.