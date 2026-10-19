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19 ottobre 2026
2 min di lettura
Massimo Sbardella

E' morto Palmiero Milletti, Perugia perde il suo "Cesarino"

E' morto, a seguito di un malore, Palmiero Milletti, il celebre titolare del ristorante "da Cesarino", uno dei personaggi più iconici del centro storico

E' morto Palmiero Milletti, Perugia perde il suo "Cesarino"

Da Cesarino, il ristorante che si affaccia su piazza IV Novembre, non è sol un locale dove mangiare la tipica cucina locale. Per generazioni è un luogo di incontro, un modo di essere “al centro” di Perugia, in tutti i sensi.

Quella Perugia che oggi piange Palmiero Milletti, noto a tutti, appunto, come Cesarino, il nome che indicava anche il locale, “da Cesarino”, che ha rilevato e poi gestito per tanti anni.

Un malore ha privato Perugia di uno dei suoi personaggi più noti e amati. Una popolarità che, nell’epoca dei social, era stata accresciuta dagli editoriali di Corso Vannucci a cui lo chiamava il collega Pasquale Punzi (dalla cui pagina Facevook è tratta la foto).

Appresa la notizia della morte di Cesarino, la sindaca Vittoria Ferdinandi e l'Amministrazione comunale di Perugia hanno espresso profondo cordoglio.

“Con la scomparsa di Cesarino – le parole della sindaca – Perugia perde una figura che appartiene alla memoria collettiva della nostra comunità. Ci sono persone che, attraverso il proprio lavoro, diventano parte dell'identità di una città, contribuendo a custodirne le tradizioni, le relazioni e il senso di appartenenza. Cesarino ha rappresentato questo legame profondo tra la ristorazione, l'accoglienza e la vita del nostro centro storico. Il suo ricordo resterà legato a una Perugia fatta di incontri, convivialità e luoghi che attraversano le generazioni”.

La sua scomparsa - viene ricordato nella nota del Comune - rappresenta una perdita per il mondo della ristorazione perugina e per il centro storico, la cui identità è costruita anche grazie alle storie, alla passione e all'impegno quotidiano di chi vi ha lavorato per una vita.

Tag

Perugia

Parole chiave

cesarino palmiero milletti vittoria ferdinandi ristorante morto cordoglio

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