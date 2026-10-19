Bevagna, il sindaco revoca la nomina al vice Antano

Tanto tuonò che piovve a Bevagna. Che l'aria a Palazzo Lepri fosse diventata a dir poco pesante – per non dire incandescente - lo si capiva ormai da tempo: ed ecco che la resa dei conti è arrivata, puntuale e senza sconti.

La scorsa settimana la sindaca Annarita Falsacappa ha ufficialmente staccato la spina all'esperienza amministrativa di Giordano Antano, revocandogli - con decreto d'urgenza - sia il titolo di vicesindaco che le deleghe ai Lavori pubblici.

A renderlo noto è stato lo stesso ex vicesindaco, con un lungo ed articolato video pubblicato sulla sua pagina Facebook, in cui ha spiegato i motivi del suo clamoroso voto contrario al Documento Unico di Programmazione (Dups) nella seduta consiliare dello scorso martedì 6 ottobre.

Ne è seguito un manifesto a firma congiunta della lista civica ‘Congresso Civico’ e del Partito Democratico di Bevagna ed ancora una comunicazione della prima cittadina sulla pagina social ‘Bevagna Amministrazione’: una battaglia politica interamente combattuta in rete, se non altro all’insegna della massima trasparenza.

La linea delle forze di maggioranza è netta: il pollice verso di Antano non è stato un semplice scambio di vedute, ma un vero e proprio atto di rottura istituzionale.

Nella nota firmata da Falsacappa, Pd e dai gruppi di maggioranza di Congresso Civico, si parla infatti senza mezzi termini di un “vizio di forma e di sostanza”.

“Bocciare il Dups significa far venire meno la condivisione del progetto politico” - tuonano dal centrosinistra - spiegando altresì che la revoca non è una da considerarsi come “ritorsione per la libertà d'opinione”, ma piuttosto “l'inevitabile conseguenza di una frattura insanabile”.

Senza una linea comune sulle scelte strategiche - sostengono da Palazzo Lepri - non ci sono più i presupposti per tenersi in giunta chi dovrebbe invece attuarle.

Anche se va sottolineato che proprio sul Dums si astenne – non senza scatenare maldipancia e malumori – anche lo stesso Partito Democratico, che ora parla di “un segnale di apertura e dialogo politico in vista delle prossime elezioni amministrative”.

Ma siamo nel campo del puro politichese.

Ed ecco che il defenestrato Antano, dal canto suo si toglie alcuni sassolini dalle scarpe: “dietro la spaccatura sul Dups – spiega nel video - ci sono mesi di tensioni mai del tutto sopite su nodi cruciali. La gestione del nuovo polo scolastico e la stesura del Piano regolatore generale”.

Due pilastri per il futuro di Bevagna, su cui le visioni tra Antano e Falsacappa non hanno mai combaciato.

“Amministrare non vuol dire dire sempre di sì – ribatte l’ex numero due - ma avere il coraggio di sostenere idee diverse. La revoca chiude un incarico, ma di certo non cancella la mia passione né il mio impegno per Bevagna”.

Lasciando così intendere, nemmeno troppo velatamente che lo scontro non finisce qui ma si ripresenterà in vista delle urne.

La patata bollente torna ora in mano alla Falsacappa, che dovrà individuare un nuovo vicesindaco e riassegnare le pesanti deleghe ai Lavori Pubblici.

Manca meno di un anno alle elezioni e a Bevagna e queste sono solo le premesse...