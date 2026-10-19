Riparte dalla mezzanotte di martedì 20 ottobre 2026 il dispositivo fisso per il controllo elettronico della velocità lungo la strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre”, nel territorio comunale di Cerreto di Spoleto. A comunicarlo è il Comune di Cerreto di Spoleto attraverso un avviso pubblicato sui propri canali ufficiali.

Il dispositivo si trova al chilometro 40+770 della SS 685 e sarà riattivato per il rilevamento della velocità dei veicoli in transito. La postazione è collocata lungo la SS 685 “delle Tre Valli Umbre”: la presenza dell’apparecchiatura è segnalata preventivamente attraverso gli appositi cartelli stradali, nel rispetto della normativa vigente

L’amministrazione comunale invita tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a rispettare i limiti di velocità indicati dalla segnaletica. Nel tratto interessato, il limite previsto è di 50 chilometri orari. L’invito rivolto ai conducenti è quello di adottare una guida prudente, moderare la velocità e mantenere un comportamento responsabile al volante.