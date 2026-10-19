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19 ottobre 2026
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Controlli anti movida dei carabinieri: arrestato un 22enne per droga, denunciato un 44enne

Carabinieri di Perugia arrestano un 22enne per droga e denunciano un 44enne alterato. Scopri di più sui controlli anti movida in città.

Controlli anti movida dei carabinieri: arrestato un 22enne per droga, denunciato un 44enne

Proseguono i controlli straordinari dei carabinieri della compagnia di Perugia per contrastare il degrado urbano e garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle aree più frequentate della città.

Nel corso dei servizi, svolti con il supporto della squadra di intervento operativo dell’8° Reggimento Carabinieri “Lazio”, sono state controllate 28 persone nei principali esercizi commerciali del centro storico.

L’attenzione dei militari si è poi concentrata a Pian di Massiano, nell’area dei “Baracconi”, dove un 22enne è stato arrestato con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante la perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di circa 86 grammi di hashish.

Nel corso della stessa attività, i carabinieri sono intervenuti anche in un locale per la presenza di un 44enne in evidente stato di alterazione, presumibilmente dovuto all’abuso di alcol, che infastidiva gli altri clienti. L’uomo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha opposto resistenza ai militari. Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Perugia per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione predisposto dal comando provinciale, con l’obiettivo di contrastare le situazioni di illegalità e favorire una maggiore sicurezza nei luoghi di aggregazione.

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Perugia

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