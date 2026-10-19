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19 ottobre 2026
3 min di lettura
Flavia Pagliochini

Al via a Bastia Umbra i corsi Unilibera 2026-27

Scopri i nuovi corsi 2026/2027 di Unilibera: lingue, balli, pilates e altro a Bastia Umbra. Iscriviti online dal 15 ottobre! Posti limitati.

Al via a Bastia Umbra i corsi Unilibera 2026-27

Da martedì 20 prendono il via le prime attività formative dell’Università Libera del Comune di Bastia Umbra per l’anno accademico 2026/2027 .  La nuova offerta formativa propone un programma articolato che spazia dalle lingue straniere alle attività motorie, con l’obiettivo di offrire opportunità di apprendimento, crescita personale e socializzazione. “Questa prima fase prevede l’attivazione di corsi dedicati al movimento, al benessere e all’apprendimento delle lingue. Successivamente, l’offerta sarà ampliata con ulteriori attività che interesseranno anche le aree artistiche, scientifiche, laboratoriali e teatrali”, si legge in una nota del Comune.

I primi corsi sono per balli di gruppo – Livelli I e II e pilates, sempre nella palestra del centro sociale “Borgo 1° Maggio” (per i balli livello I: ogni martedì, dalle 15 alle 16; per il livello II: ogni martedì, dalle 16 alle 17; nel caso del pilates il modulo A è ogni martedì dalle 9 alle 9:50 e il modulo B inizia da giovedì 29 ottobre negli stessi orari). Nella sede di Unilibera in via Battisti non mancheranno il Nordic Walking, il mercoledì (dal 21 ottobre) dalle 16 alle 18, l’inglese livello base - ogni giovedì dal 29 ottobre, dalle 15 alle 17, lo spagnolo ogni giovedì dal 5 novembre, dalle 17:15 alle 19:15 e di nuovo alla palestra di Borgo 1° Maggio con movimento e salute – percorso di attività motoria, al via ogni lunedì dal 2 novembre dalle 9 alle 10. Le iscrizioni sono aperte a partire dal 15 ottobre 2026 e fino a esaurimento dei posti disponibili, secondo quanto previsto dall’apposito disciplinare. La procedura di iscrizione si svolge esclusivamente online, attraverso il portale dei servizi del Comune di Bastia Umbra, utilizzando le proprie credenziali Spid o della Carta d’identità elettronica. Le tariffe e gli orari dei corsi saranno consultabili negli allegati disponibili durante la procedura di iscrizione. Possibile contattare l’ufficio cultura del Comune o il Digipass per l’eventuale bisogno di aiuto. 

E intanto dopo l’Open Day dello scorso febbraio, “Unicittà – Apprendere, Conoscere, Imparare” (la rete che riunisce associazioni, enti e istituti bastioli senza scopo di lucro che organizzano corsi, laboratori e percorsi di apprendimento al di fuori dei circuiti scolastici e professionali tradizionali) entra nella sua prima fase organizzativa, con l’obiettivo di costruire una rete sempre più ampia di opportunità culturali, educative e formative per la comunità di Bastia Umbra. Il primo passo concreto sarà la realizzazione di un’unica brochure informativa che raccoglierà i corsi e le attività didattiche promossi dalle associazioni, dagli enti e dagli istituti aderenti al progetto. Le realtà coinvolte sono invitate a trasmettere entro domani una documentazione sintetica contenente l’elenco dei corsi proposti e la relativa programmazione, l’indicazione della gratuità o degli eventuali costi di partecipazione, comprese le quote associative, oltre alla denominazione esatta del soggetto organizzatore e ai relativi recapiti telefonici e indirizzi e-mail. La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica cultura@comune.bastia.pg.it.

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Bastia Umbra

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Università Libera Bastia Umbra corsi 2026 attività formative bastia

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