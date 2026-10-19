È stato trasferito presso la Casa circondariale di Perugia Capanne un uomo di 26 anni, indagato per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, a seguito dell’aggravamento della misura cautelare disposto dal giudice.

Il giovane si trovava agli arresti domiciliari dallo scorso luglio, dopo aver violato in precedenza il divieto di avvicinamento alla donna. Nonostante la misura restrittiva, avrebbe continuato a perseguitare l’ex compagna, arrivando a introdursi nella sua abitazione, sottrarle il telefono e nascondersi all’interno di un armadio. La donna ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine: le indagini hanno confermato l condotte intimidatorie, con messaggi, numerose telefonate e fotografie che documenterebbero i continui spostamenti dell’uomo.

Su richiesta della Procura, il giudice della sezione penale del Tribunale di Perugia ha disposto la revoca degli arresti domiciliari e il trasferimento del 26enne in carcere.