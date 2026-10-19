Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
19 ottobre 2026
1 min di lettura
Amministratore

Perseguita l’ex compagna e viola i domiciliari: 26enne trasferito in carcere

Un 26enne trasferito in carcere a Perugia per aver violato i domiciliari e perseguitato l'ex compagna

Perseguita l’ex compagna e viola i domiciliari: 26enne trasferito in carcere

È stato trasferito presso la Casa circondariale di Perugia Capanne un uomo di 26 anni, indagato per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, a seguito dell’aggravamento della misura cautelare disposto dal giudice.

Il giovane si trovava agli arresti domiciliari dallo scorso luglio, dopo aver violato in precedenza il divieto di avvicinamento alla donna. Nonostante la misura restrittiva, avrebbe continuato a perseguitare l’ex compagna, arrivando a introdursi nella sua abitazione, sottrarle il telefono e nascondersi all’interno di un armadio. La donna ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine: le indagini hanno confermato l condotte intimidatorie, con messaggi, numerose telefonate e fotografie che documenterebbero i continui spostamenti dell’uomo.

Su richiesta della Procura, il giudice della sezione penale del Tribunale di Perugia ha disposto la revoca degli arresti domiciliari e il trasferimento del 26enne in carcere.

Tag

Corciano

Parole chiave

arresto Perugia atti persecutori violazione domiciliari ex compagna

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus