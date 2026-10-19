Un incidente stradale, la fuga a piedi, un concitato inseguimento nel centro cittadino e il ferimento di un agente. Momenti di forte tensione nella giornata di ieri (domenica 11 ottobre) a Gualdo Tadino, dove un 20enne senza patente e presumibilmente sotto l'effetto di alcol e droga ha provocato un sinistro lungo la Sr 444 del Subasio prima di tentare di far scorrere le proprie tracce.

Lo scontro e la fuga a piedi

L'episodio si è verificato nei pressi della rotatoria di fronte al supermercato Eurospin. Subito dopo l'impatto – nel quale si sono registrati dei feriti – il conducente di uno dei veicoli coinvolti ha abbandonato la vettura sulla carreggiata, allontanandosi rapidamente a piedi per le vie limitrofe.

Raccolte le prime testimonianze sul posto, gli agenti della Polizia Locale si sono messi all'inseguimento del giovane, intercettandolo in via Tagliamento. Alla vista della pattuglia e al formale invito a fermarsi per l'identificazione, il ragazzo ha iniziato a correre imboccando una stradina non percorribile con l'auto di servizio, costringendo un agente a proseguire l'inseguimento a piedi.

L'impatto con la Mercedes e il ferimento dell'agente

La corsa del fuggitivo si è conclusa temporaneamente nei pressi del bar Bellagio, in via Flaminia. Lì è sopraggiunta a forte velocità una Mercedes, guidata da un secondo individuo con l'evidente intento di far salire a bordo il 20enne e consentirgli di far perdere le tracce.

Nel disperato tentativo di sbarrare la strada al veicolo in manovra e bloccare i fuggitivi, l'agente a piedi è stato colpito riportando una ferita ad un braccio. Nonostante il momentaneo ostacolo, la volante della Polizia Locale è riuscita a riagganciare e stringere la Mercedes poco distante, in via XXIV Maggio, bloccando definitivamente entrambi gli occupanti.

Le denunce e i riscontri degli accertamenti

I due giovani – entrambi residenti da tempo a Gualdo Tadino – sono stati identificati e denunciati a piede libero all'autorità giudiziaria. Dai primi accertamenti della Polizia Locale sono emersi gravi elementi a carico del 20enne: era alla guida sprovvisto di patente (precedentemente revocata) e in uno stato di alterazione psico-fisica legato all'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. Dalle verifiche sulla Mercedes usata per favorire la fuga è emerso inoltre che il mezzo era privo della necessaria copertura assicurativa.