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19 ottobre 2026
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Viola le prescrizioni della detenzione domiciliare: 63enne in carcere

Un imprenditore di 63 anni di Nocera Umbra finisce in carcere dopo aver violato la detenzione domiciliare per frode fiscale e informatica.

Viola le prescrizioni della detenzione domiciliare: 63enne in carcere

Un imprenditore di 63 anni, residente a Nocera Umbra e già noto alle forze dell’ordine, è stato accompagnato al carcere di Spoleto in seguito alla sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare.

L’uomo era stato condannato in via definitiva alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per i reati di dichiarazione fraudolenta e frode informatica. A seguito della condanna, gli era stata concessa la possibilità di scontare la pena in regime di detenzione domiciliare. La misura alternativa è stata tuttavia revocata dopo che i militari dell’Arma hanno accertato e documentato alcune violazioni delle prescrizioni imposte dall’Autorità giudiziaria.

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Spoleto

Parole chiave

detenzione domiciliare violazione prescrizioni Nocera Umbra carcere Spoleto frode informatica

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