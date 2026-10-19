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19 ottobre 2026
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Arrestato a Fontivegge un 29enne per spaccio di sostanze stupefacenti

Arrestato a Fontivegge un 29enne per spaccio di cocaina. Sequestrati 2 grammi di cocaina, telefoni e denaro. Scopri di più sull'operazione dei Carabinieri

Arrestato a Fontivegge un 29enne per spaccio di sostanze stupefacenti

I Carabinieri di Perugia hanno arrestato un 29enne per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto vicino la stazione ferroviaria di Fontivegge dove i militari, nel corso di un servizio di controllo, hanno fermato l’uomo mentre era alla guida della propria auto.

Alla vista dei Carabinieri, avrebbe tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino del veicolo. Recuperato il rivestimento conteneva due involucri termosaldati contenenti circa 2 grammi di cocaina.

La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro due telefoni cellulari e 410 euro, suddivisa in banconote di vario taglio. L’indagato, dichiarato in stato di arresto, è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Perugia, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Perugia, in attesa di rito direttissimo.

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Perugia

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