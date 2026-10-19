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19 ottobre 2026
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Presa a martellate dal marito, Fatiha El Afghani muore dopo 5 mesi

Fatiha El Afghani muore dopo 5 mesi dall'aggressione del marito sull'autobus. La sua morte aggrava la posizione giudiziaria di Mohamed El Messaoudi

Presa a martellate dal marito, Fatiha El Afghani muore dopo 5 mesi

Non ce l’ha fatta Fatiha El Afghani. La donna era stata aggredita a martellate dal marito a bordo di un autobus di linea a Stroncone il 9 maggio. Aveva riportato danni irreversibili ed era ricoverata all’Ospedale di Terni da 5 mesi.

Il marito Mohamed El Messaoudi, ora nel carcere di Capanne, era stato arrestato dai carabinieri tre giorni dopo l'aggressione nella frazione di Vascigliano. I capi di accusa erano tentato femminicidio pluriaggravato e violazione del divieto di avvicinamento alla donna. Ora, con la morte di Fatiha la sua posizione giudiziaria è destinata ad aggravarsi.

Un mese prima di colpire a martellate la moglie El Messaoudi l'aveva pesantemente aggredita, tanto che a suo carico era stato disposto il divieto di avvicinamento con l'applicazione del braccialetto elettronico.

Tag

Terni

Parole chiave

Fatiha El Afghani Mohamed El Messaoudi aggressione femminicidio Stroncone Umbria Ospedale di Terni violenza domestica

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