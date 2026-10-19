Non ce l’ha fatta Fatiha El Afghani. La donna era stata aggredita a martellate dal marito a bordo di un autobus di linea a Stroncone il 9 maggio. Aveva riportato danni irreversibili ed era ricoverata all’Ospedale di Terni da 5 mesi.

Il marito Mohamed El Messaoudi, ora nel carcere di Capanne, era stato arrestato dai carabinieri tre giorni dopo l'aggressione nella frazione di Vascigliano. I capi di accusa erano tentato femminicidio pluriaggravato e violazione del divieto di avvicinamento alla donna. Ora, con la morte di Fatiha la sua posizione giudiziaria è destinata ad aggravarsi.

Un mese prima di colpire a martellate la moglie El Messaoudi l'aveva pesantemente aggredita, tanto che a suo carico era stato disposto il divieto di avvicinamento con l'applicazione del braccialetto elettronico.