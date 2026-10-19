Pecore in fuga sulla Flaminia, scattano i soccorsi. Foto

Numerosi mezzi di soccorso in azione nel tardo pomeriggio di domenica lungo la Flaminia per alcune pecore scappate e che rischiavano di provocare incidenti stradali.

L’allarme è scattato nella zona dello svincolo sud di Spoleto domenica intorno alle 18,30, per quattro pecore scappate da un terreno prossimo alla strada statale 3 Flaminia. Sul posto sono arrivati due mezzi della polizia stradale ed altrettanti della polizia locale, per regolamentare il traffico ed evitare che la presenza degli animali potesse provocare incidenti. Sul posto sono stati fatti poi intervenire i vigili del fuoco con tre mezzi, anche perché le pecore si dirigevano verso la galleria Sant’Elia. Con molta pazienza, le squadre di soccorso sono riuscite a riportare le quattro bestie verso la zona di San Carlo, ma una è riuscita a saltare il guardrail, finendo in mezzo ai rovi. L’intervento è stato a quel punto più problematico ma poi i vigili del fuoco sono riusciti comunque a recuperare la pecora, con tutti gli animali che infine sono stati riconsegnati al proprietario.

Le operazioni di recupero hanno provocato qualche rallentamento alla viabilità lungo la Flaminia, oltre alla curiosità degli automobilisti di passaggio. Intorno alle 20,30 la situazione è tornata alla normalità.

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